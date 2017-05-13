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Kamp Armen'in yeniden inşaası için engel kalmadı

4 bin 840 metrekare alanda hazırlanan projede, yıkılan kamp binasının yeniden yapılması ve yeşil alanın korunması öngörülüyor

13 Mayıs 2017 13:14

Gazeteci Hrant Dink’in de aralarında bulunduğu öksüz ve yetim çocuklara yuva olan Kamp Armen’in (Tuzla Ermeni Yetimhanesi) yeniden inşa edilmesi için önünde engel kalmadı.

Yeni bir bina inşa edilmesi için 8 Nisan’da yıkılan Kamp Armen’in yeniden inşası için gerekli olan imar değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde oybirliği ile kabul edildi. 2015'te Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı’na iade edilen Kamp Armen’in arazisi Vakfın da isteği doğrultusunda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alındı. Böylelikle yetimhane binası yeniden inşa edilebilecek.

İnşaatın başlaması için gerekli adım atıldı

Bir kısmı Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı’na, küçük bir kısmı is Tuzla Belediyesi’ne ait olan arazi için yapılan plan değişikliğine böre, bu alanda “Halk eğitim merkezi, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları v.b. gibi eğitim yapıları kültür merkezleri, sinema-tiyatro-sergi-konser- konferans salonları v.b kültürel yapılar, sosyal yardım birimleri v.b. işlevler, kütüphane, yurt, huzurevi, yetiştirme yurdu, rehabilitasyon, güçsüzler evi, v.b.gibi tesisler” yer alabilecek. Öte yandan plan notlarına “Konut ve ticari birimler yer alamaz” ibaresi de eklendi.

4 bin 840 metrekare alanda hazırlanan projede, yıkılan kamp binasının yeniden yapılması ve yeşil alanın korunması öngörülüyor.

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