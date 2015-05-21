Kamp Armen için yürüyüş çağrısı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kamp Armen'in yıkımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gözünü inşaat ve rant bürüyenler, sonunda yetimhaneleri de yıkmak için adım atar hale geldiler. Kamp Armen, tek bir gün bile geçirilmeden Ermeni halkına geri iade edilmelidir.Unutmayalım! Kamp Armen, hepimize Hrant Dink’in emanetidir" ifadelerine yer verildi.

Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nin 1962'de yılında Ermeni çocukların yardımıyla inşa ettiği ve Hrant Dink ile Rakel Dink'in de kaldığı Kamp Armen (Tuzla Ermeni Çocuk Kampı)'nın yıkımına tepkiler sürüyor.

Halkların Demokratik Kongresi, "Kamp Armen, 1915 yılında soykırıma maruz kalan Ermenilerin kendi güçleri, alınterleriyle inşa ettikleri bir yetimhane" sözleriyle kampın önemine dikkat çektiği yazılı açıklamasında, şimdilik yıkım işleminin durdurduğunu hatırlatarak, "Yıkım işlemini yeniden başlatmayı kimse aklından bile geçirmemeli" dedi.

Halkların Demokratik Kongresi tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Kamp Armen’in yıkımı, direnen aktivistlerin sayesinde durduruldu. Kamp Armen, Ermeni yetimlerin kendi elleriyle yaptığı bir yetimhane. Gözünü inşaat ve rant bürüyenler, sonunda yetimhaneleri de yıkmak için adım atar hale geldiler.

Ama Kamp Armen’in bir farklılığı var. Kamp Armen, 1915 yılında soykırıma maruz kalan Ermenilerin kendi güçleri, alınterleriyle inşa ettikleri bir yetimhane. Şimdi bu yetimhane yıkılmak isteniyor. Eğer engellenmese, dozerlerin önüne geçilmese, Kamp Armen bütünüyle yıkılacaktı. Dozerler durdurulana kadar yetimhanenin üçte biri yıkılmıştı bile.

Halkların Demokratik Kongresi olarak, şimdilik durdurulan yıkım işlemini yeniden başlatmayı kimse aklından bile geçirmemeli diyoruz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yla Kamp Armen direnişinin sözcüleri arasında süren müzakereler daha fazla uzatılmamalıdır.

Kamp Armen, tek bir gün bile geçirilmeden Ermeni halkına geri iade edilmelidir.

Unutmayalım! Kamp Armen, hepimize Hrant Dink’in emanetidir.

Hrant Dink'in emaneti olan Kamp Armen'i savunmak için hepimizin yapabileceği bir şey var.

Ermeni halkının adalet mücadelesine destek olmak için 22 Mayıs 2015 günü saat 19.00'da Tünel'de buluşma çağrısı yapan Kamp Armen dayanışmasının çağrısını destekliyor, dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insanın arkasında durduğu talebi haykırıyoruz:

Kamp Armen vakfa iade edilsin! Şartsız, koşulsuz, hemen şimdi!

Halkların Demokratik Kongresi

Yürütme Kurulu

21 Mayıs 2015