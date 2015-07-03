Kamil Koç şoföründen yolcuya: İndiğinde usturayı dayar, o saçlarını eline veririm

Müzik yazarı ve DJ Murat Meriç, otobüs firması Kamil Koç görevlileriyle yaşadığı tartışmayı yazdı. Meriç'in Twitter hesabından aktardıklarına göre, servis şoförü 45 dakikalık beklemenin ardından kendisine yöneltilen "Ne zaman kalkıyoruz?" sorusuna "Annem gibi saç uzatmışsın, senle konuşmam" yanıtını verdi. Meriç, şoförün daha sonra da kendisine "İndiğinde usturayı dayar, o saçlarını eline veririm" dediğini söyledi.

Yazıları Birgün ve Evrensel'in de aralarında bulunduğu çeşitli mecralarda yayımlanan Murat Meriç, Dudullu'dan kalkan Kamil Koç servisinde yaşadıklarını Twitter'da şöyle anlattı: