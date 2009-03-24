T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamil Atak tutuklandı

Cizre'de 13 kemik parçasının bulunduğu kazılarla ilgili yakalanan Cizre Belediye eski Başkanı ve korucubaşı Kamil Atak, Diyarbakır'da tutuklandı

24 Mart 2009 02:00

Şırnak'ın Cizre İlçesi Kuştepe Köyü'nde bir tanığın ifadesi üzerine yapılan ve 13 kemik parçasının bulunduğu kazılarla ilgili yakalanan Cizre Belediye eski Başkanı ve korucubaşı Kamil Atak, Diyarbakır'da tutuklandı.

Cizre'de bir tanığın ifadeleri üzerine Kuştepe Köyü'nde geçen hafta Diyarbakır'dan giden özel yetkili bir savcı nezaretinde kazılar yapıldı. Kazılarda, 13 ayrı kemik parçası bulunan incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden Cizre Belediye eski Başkanı Kamil Atak'ın oğlu Temel Atak tutuklanırken, baba Atak, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yakalanarak sorgusunun yapılması için Diyarbakır'a getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan Atak, adliyeye sevkedildi. Adliyede ifadeleri alınan eski Başkan Kamil Atak tutuklandı,

Kuştepe Köyü'ndeki kazılarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan ve yer gösteren N.A. isimli tanık, 1990'lı yıllarda dönemin Cizre Belediye Başkanı ve korucubaşı olan Kamil Atak'ın terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden bazı kişileri alıp sorgulanmak üzere terör örgütü Hizbullah'a teslim ettiğini öne sürdü. Aynı kişi bu kişilerin Kuştepe Köyü'ne götürülüp sorgulandıktan sonra öldürülüp gömüldüğünü söyledi. Tanık, terör olayları nedeniyle başıltılan köyün o dönemde terör örgütü Hizbullah tarafından eğitim amaçlı kullanıldığını ve sorgulanıp öldürülen kişilerin cesetlerinin gömüldüğü yerleri gösterebileceğini söyleyince Diyarbakır'dan özel yetkili bir savcı itirafçı ile Cizre'de kazı yapılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24