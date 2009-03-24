Şırnak'ın Cizre İlçesi Kuştepe Köyü'nde bir tanığın ifadesi üzerine yapılan ve 13 kemik parçasının bulunduğu kazılarla ilgili yakalanan Cizre Belediye eski Başkanı ve korucubaşı Kamil Atak, Diyarbakır'da tutuklandı.



Cizre'de bir tanığın ifadeleri üzerine Kuştepe Köyü'nde geçen hafta Diyarbakır'dan giden özel yetkili bir savcı nezaretinde kazılar yapıldı. Kazılarda, 13 ayrı kemik parçası bulunan incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden Cizre Belediye eski Başkanı Kamil Atak'ın oğlu Temel Atak tutuklanırken, baba Atak, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yakalanarak sorgusunun yapılması için Diyarbakır'a getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan Atak, adliyeye sevkedildi. Adliyede ifadeleri alınan eski Başkan Kamil Atak tutuklandı,



Kuştepe Köyü'ndeki kazılarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan ve yer gösteren N.A. isimli tanık, 1990'lı yıllarda dönemin Cizre Belediye Başkanı ve korucubaşı olan Kamil Atak'ın terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden bazı kişileri alıp sorgulanmak üzere terör örgütü Hizbullah'a teslim ettiğini öne sürdü. Aynı kişi bu kişilerin Kuştepe Köyü'ne götürülüp sorgulandıktan sonra öldürülüp gömüldüğünü söyledi. Tanık, terör olayları nedeniyle başıltılan köyün o dönemde terör örgütü Hizbullah tarafından eğitim amaçlı kullanıldığını ve sorgulanıp öldürülen kişilerin cesetlerinin gömüldüğü yerleri gösterebileceğini söyleyince Diyarbakır'dan özel yetkili bir savcı itirafçı ile Cizre'de kazı yapılmıştı.