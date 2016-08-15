Kamikaze saldırısı ihtimaline karşı F-16'lardan 48 saat 14 Ağustos nöbeti

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine yakın sosyal medya hesaplarından yayılan "14 Ağustos" tehdidinin hafife alınmadığını gösteren adımlar havada yaşandı. Hava Kuvvetleri; 2 savaş uçağı, 1 tanker uçağı, 1 erken uyarı uçağı ile 13 Ağustos’u 14 Ağustos’a bağlayan geceyarısından itibaren 48 saatlik nöbet başlattı. Ankara ya da İstanbul’daki olası bir hedefe, kamikaze tarzı saldırı gerçekleştirebilecek bir hava aracı olabileceği değerlendirildi.

Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, uçaklar, 10 bin metre yükseklikte Ankara-İstanbul arasında kesintisiz devriye uçuşu yapıyor.

Olası bir kamikazeye karşı

“14 Ağustos” tehdidi konusunda somut bir istihbarat yok ancak birçok devlet kurumu önlem aldı. Çok ihtimal verilmese de en tehlikeli tehdidin, Ankara ya da İstanbul’daki olası bir hedefe, kamikaze tarzı saldırı gerçekleştirebilecek bir hava aracı olabileceği değerlendirildi. Balıkesir, Eskişehir, Diyarbakır gibi üslerde önleme (scramble) nöbeti tutan uçaklar artırıldı. Ancak Akıncı Üssü kapandığından, diğer üslerdeki önleme nöbeti tutan uçakların kalkış ve varış süreci 15-20 dakikayı bulabileceği dikkate alındığından, Ankara ve İstanbul’u aynı anda korumaya alacak “kesintisiz uçuş nöbeti”ne geçildi.

Nöbet kapsamında 14 Ağustos geceyarısı Balıkesir’den iki F-16 savaş uçağı 4 saat uçuş yapmak üzere havalandı. Onlara eşlik etmek için bir tanker uçağı ve 1 erken uyarı uçağı daha havalandı. F-16’lar 4 saatte bir, tanker uçak ile erken uyarı uçağı ise 8 saatte bir nöbet değiştirdi. Böylece Ankara-İstanbul arasındaki hava sahasında her an iki muharip jet göreve hazır olarak uçtu. Uçaklar 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yarısına dek nöbeti sürdürecek.