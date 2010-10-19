-KAMHİ: ŞİKAYETÇİ OLAYIM MI DİYE SORDULAR İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - İş adamı Cefi Kamhi, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında ''mağdur'' olarak ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulan Kamhi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine ''Herkes gibi geldim, herkes gibi gidiyorum'' dedi. Gazetecilerin ne sorulduğunu merak ettiklerini söylemesi üzerine Kamhi, ''Şikayetçi olayım mı diye sordular'' diye konuştu. Kamhi, şikayetçi olup olmadığının sorulması üzerine de ''Vatandaşlık görevimi yaptım'' karşılığını verdi.