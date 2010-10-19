T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAMHİ: ŞİKAYETÇİ OLAYIM MI DİYE SORDULAR İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2010 17:44

-KAMHİ: ŞİKAYETÇİ OLAYIM MI DİYE SORDULAR İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - İş adamı Cefi Kamhi, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında ''mağdur'' olarak ifade verdi.  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulan Kamhi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine ''Herkes gibi geldim, herkes gibi gidiyorum'' dedi.  Gazetecilerin ne sorulduğunu merak ettiklerini söylemesi üzerine Kamhi, ''Şikayetçi olayım mı diye sordular'' diye konuştu.  Kamhi, şikayetçi olup olmadığının sorulması üzerine de ''Vatandaşlık görevimi yaptım'' karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24