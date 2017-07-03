Kamerunlu kaleci Fenerbahçe'ye imza atmaya geliyor

As kalecisi Volkan Demirel'in yaşından dolayı yeni sezonda fileyi başka bir isme emanet etmek için çalışma yürüten Fenerbahçe, sonuca vardı. Sarı-lacivertlilerin, İspanya'da Malaga forması giyen 33 yaşındaki Carlos Kameni transferini bitirdiği, Kamerunlu kalecinin salı günü akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Kameni'nin gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan kontrata imza atacağı, ardından çarşamba günü Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı belirtildi.

Kamerun formasıyla 73 maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, daha önce Fransa'da St. Etienne, Le Havre; İspanya'da Espanyol ve Malaga formalarını giydi.