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Spor

Kamerunlu kaleci Fenerbahçe'ye imza atmaya geliyor

Kameni, milli takımının formasıyla 73 resmi maça çıktı ve kalesinde 30 gol gördü

03 Temmuz 2017 19:02

As kalecisi Volkan Demirel'in yaşından dolayı yeni sezonda fileyi başka bir isme emanet etmek için çalışma yürüten Fenerbahçe, sonuca vardı. Sarı-lacivertlilerin, İspanya'da Malaga forması giyen 33 yaşındaki Carlos Kameni transferini bitirdiği, Kamerunlu kalecinin salı günü akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Kameni'nin gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan kontrata imza atacağı, ardından çarşamba günü Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı belirtildi.

Kamerun formasıyla 73 maça çıkan 33 yaşındaki kaleci, daha önce Fransa'da St. Etienne, Le Havre; İspanya'da Espanyol ve Malaga formalarını giydi.

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