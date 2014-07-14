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Spor

Kamerunlu futbolcunun babası yakılarak öldürüldü!

Nicolas N'Koulou'nun babası yakılarak öldürüldü. İddialara göre, Kamerun futbolculara 'örnek olsun' diye cinayet işlendi

14 Temmuz 2014 19:07

2014 Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Kamerun Milli Takımı'nda ikinci kaptanı Nicolas N'Koulou'nun babası öldürüldü.

Kamerun formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Nicolas N'Koulou'nun babası N'Koulou Akongo'nun ölü bedeni, ülkenin güneyinde yer alan Mfou kasabasında kendisine ait aracın içinde bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre; yapılan otopsi sonucu, talihsiz adamın aracında yakılarak öldürüldüğü açıklandı.

Fransız basını, cinayetin Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçlar için oyunculara gözdağı olsun diye işlenmiş olabileceğini iddia etti.

Korkunç olay, akıllara Andres Escobar'ı getirdi. Kolombiyalı futbolcu, 1994 Dünya Kupası'nda ABD 'ye karşı kendi kalesine gol attığı için Medellin şehrinde bir barda silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.  

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