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Dünya

Kamerun ile vizeler kaldırıldı

Türkiye ile Kamerun arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırıldı.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Türkiye ile Kamerun arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin anlaşma, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.
    

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 16 Mart 2010 tarihinde Yaounde'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasının, Bakanlar Kurulunca 14 Haziranda kararlaştırıldığı belirtildi.






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