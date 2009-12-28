Kameraman polise linç girşimi

T24- Iğdır'da kapatılan DTP'nin yerinde açılan BDP İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasını kamera ile görüntüleyen polis memuru, Milletvekili Pervin Buldan ile tartıştı. Kalabalığın üzerine geldiğini gören polis memuru kaçarak meslektaşlarının yanına sığınırken, Milletvekili Buldan ile Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, halkın önüne çıkarak perdeleme yaptı. Polisler arkadaşlarına saldırmak isteyen grubu durdurmak için silahla havaya ateş açtı.



BDP İl Başkanlığı önünde bugün saat 12.00’de yapılan etkinliğe Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, İl Genel Meclisi Başkanı Kasım Yiğit ile 600 kadar partili katıldı. Belediye Başkanı ve diğer siyasetçilere BDP rozeti takılmasından sonra İl Başkanı Şebap Çelik ile Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, Milletvekili Pervin Buldan birer konuşma yaptı. Oturma eylemi ardından Milletvekili Pervin Buldan, kamerayla çekim yapan polis memuruna “Neyi, niçin çekiyorsun?” diyerek tartıştı.



Bu konuşmaları duyan partililer, polis memurunu linç etmek istedi. Kalabalığın üzerine geldiğini gören polis memuru, meslektaşlarının yanına kaçarken, polisler halkı durdurmak için havaya birkaç el ateş etmek zorunda kaldı. Milletvekili Buldan ile Belediye Başkanı Güneş, kalabalığın önüne çıkıp gerginliğin büyümesini önledi. Belediye Başkanı Güneş, polislere “Yürü git arkadaş”, partililere ise “Dönün” diyerek tepki gösterdi. Partililer bunun üzerine ‘Yaşasın Başkon Apo’ diye slogan atarak dağıldı.