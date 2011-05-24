Kameraları evlere koyanlar geri almışlar!

T24- Gizli görüntüleri yayınlanmasının ardından istifa eden MHP’li Bülent Didinmez ve Mehmet Ekici’nin görüntülendiği evlere konulan kameraların çekimlerden sonra geri alındığı, her iki görüntünün de Ocak ayı içinde çekilmiş olabileceği iddia edildi. Ekici'nin avukatı Süleyman Ayhan, “Görüntüleri yayınlanan mağdure, müvekkilimin imam nikahlı eşi olup, bu durum ilgileri tarafından bilinmektedir. Müvekkilim ilk gün yaptığı ‘alnım açık, yüzüm pak’ açıklamasıyla bunu kastetmişti” dedi.

Türker Karapınar'ın Milliyet'te yayımlanan (24 Mayıs 2011) haberi şöyle:









"Farklıülkücülük” adlı grubun yayınladığı görüntüler nedeniyle istifa eden MHP’li Bülent Didinmez ve Mehmet Ekici’nin yakın çevresine anlattıkları, kaset komplosunun organize biçimde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Kaset komplosu sonucu görevlerinden istifa eden Didinmez ve Ekici’nin avukatı Süleyman Ayhan, dün bürosunda açıklama yaptı. Ekici’yle ilgili komploya değinen Ayhan, “Görüntüleri yayınlanan mağdure, müvekkilimin imam nikahlı eşi olup, bu durum ilgileri tarafından bilinmektedir. Müvekkilim ilk gün yaptığı ‘alnım açık, yüzüm pak’ açıklamasıyla bunu kastetmişti” dedi. Görüntülerde bu durumun gizlendiğini belirten Ayhan, müvekkilinin hediye verdiği küçük yaştaki kız çocuğunun da yetim olduğunu söyledi. Müvekkilinin yanısıra mağdure ve küçük kızın yüzlerinin açık olarak verilmesini sert bir dille eleştiren Ayhan, “Bunu yapan insanlar çok aşağılıkça, çok adice, çok ahlaksızca davranmışlardır. Yetkililerden bunların bulunmasını diliyor ve istiyoruz” dedi.

Ekici ile ilgili görüntülerin yayınlanmasından TİB ve savcılık yetkililerini sorumlu tutan Ayhan, “TİB’in mevcut mevzuatı gereği anında müdahale etmesi gerekirdi. Savcılığın, şikayetimizin iletildiği andan itibaren yayını kestirmesi gerekirdi. Ancak bizden mahkeme kararı istendi. Biz de kararı ancak saat 17.10’da alabildik” dedi. Ayhan, soruşturmayı yürüten savcılıktan ifade için gönderilen bir davet de gelmediğini belirterek, “Böyle bir davet olursa müvekkillerim, mağdur sıfatıyla cumhuriyet savcılığına bütün bildiklerini aktaracaklardır” diye konuştu.

Buat ve aynalı gardrop

Kaset komplosuyla ilgili ilginç detaylar da gün yüzüne çıktı. İddialara göre Didinmez’i görüntüleyen evdeki kamera “buat” içine, Ekici’yi kaydeden kamera ise yatak odasındaki komodinin aynasına gizlendi.

Kameranın buat içine yerleştirilmesi, kameranın bir elektrik kaynağından güç alarak uzun süre kayıt aldığı şeklinde yorumlandı. Kameraların, görüntüler alınıp, kayıtlar kaydedildikten sonra evlerden geri alındığı belirlendi. Her iki görüntünün Ocak ayı içinde çekilmiş olduğu tahmin ediliyor. MHP Genel Merkezi’ni izlediği öne sürülen arabaya benzer bir arabanın ise Ekici’nin görüntülendiği evin yakınlarında görüldüğü iddia edildi.





10 adresin 7'si Ankara



Bu arada Vatan'da yer alah habere göre, gizli kamera görüntüleriyle ilgili hem İstanbul’da hem de Ankara’da soruşturma başladı. 10 ayrı görüntüdeki 7 adresin Ankara’da olduğu tespit edildi. Ankara’nın bu nedenle devreye girdiği açıklandı.





