Kameradaki motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te park halindeki 2 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Kentte önceki gece Şehit Sakıp Mahallesi\'nde İ.Y.\'ye ait 79 DT 183 plakalı motosiklet ile Şehitler Mahallesi\'ndeki H.Ş.\'ye ait 79 EA 323 plakalı motosiklet çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin, M.K.(32) ile O.G. (18) olduğu tespit edildi. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla, evlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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