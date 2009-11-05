Kamera satışları arttı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 2. günü 3 çocuğun kaybolması ve aradan geçen zamana rağmen hala bulunamaması, güvenlik kameralarına olan ilgiyi arttırdı.



Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 2. günü 3 çocuğun kaybolması ve aradan geçen zamana rağmen hala bulunamaması, güvenlik kameralarına olan ilgiyi arttırdı. Özellikle bina sakinleri, yaşadıkları apartmanların önlerine güvenlik kamerası taktırarak hem çocukları dışarıdayken onları televizyondan takip etme imkânına kavuşuyor hem de yaşanabilecek olumsuz bir durum karşısında ipucu olabileceği ümidini taşıyor.

Aileler tarafından özellikle gece görüşlü kameraların daha fazla tercih edildiğini belirten Üstün Elektronik İletişim sahibi Hasan Suay, Talas'ta 3 çocuğun kaybolmasından sonra ailelerde ciddi manada tedirginlik oluştuğunu ve apartmanlara güvenlik kamerası taktırmaya başladığını söyledi. Çocukların kaybolmasından sonra kamera taktıran apartman sayısında yüzde 60'a varan bir artış yaşandığı ifade eden Suay, ailelerin çocukları dışarı çıkınca takip etmek amacıyla bina etrafını, oyun ve araba parkına kamera yerleştirdiğini söyledi.

Kameralar aracılığıyla binanın etrafının evde televizyondan izlenebildiğini ve bir aya kadar kayıt yapabilme özelliği bulunduğunu belirten Suay, "Çocuklar dışarıda oynarken aileler televizyonda izliyorlar. Çocukların nereye gittiklerini veya yanlarına yaklaşan yabancı kişilerden anında haberdar olabiliyorlar. Bundan dolayı son birkaç haftadır yoğun bir talep var. Daha önceden günde birkaç binaya güvenlik sistemi takmamıza rağmen şuanda taleplere yetişemez olduk. Güvenlik sistemi uygulamasının fiyatı da uygun bütçeyi zorlamayacak derece uygun olması ailelerin kolaylıkla taktırmasına olanak sağlıyor." dedi.

Öte yandan emniyet güçlerinin yaptığı tüm çalışmalara rağmen kayıp çocuklardan yaklaşık iki aydır haber alınamadı. Yapılan her ihbarı değerlendiren ve bölgedeki arama çalışmalarına devam eden emniyet güçleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ihbarları da o ilin emniyet güçleriyle birlikte hareket ederek değerlendiriyor. Acılı aileler ise umutlarını yitirmeden bekleyişe devam ediyor. Her telefon ve kapı zili çaldığında yerinden fırladığını anlatan Tekin kardeşlerin annesi Leyla Tekin, çocuklarının sağ salim bulunması için dua ettiğini dile getirdi.