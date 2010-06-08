Kamera önünde one minute, kapı ardında 'yes please'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu partisinin grup toplantısında İsrail krizini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu AKP'yi ikiyüzlülükle suçladı.



Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında AKP'nin İsrail politikalarını eleştirdi.



İşte konuşmadan önemli bölümler:





Bilerek yanlış tercüme ettiler



"Gereğini yapın, onurumuzu kurtarın yanınızdayız dedik, destek verdik. AKP O kadar esti gürledi ne oldu! BM İsrail'i kınayan bir karar aldı denildi. Hayır. Birleşmiş Milletler İsrail'i kınayan bir karar almamıştır. Hükümet yanlış tercümeyle gerçeği saptırmıştır. BM'nin orjinal metninde " BM, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu olayları kınar" diyor. İsrail kınamasından söz etmiyor. AKP yanlış, saptırılmış bir tecrübenin arkasına sığınarak mı Türkiye'nin onurunu kurtarmak istiyor! Bir Başbakan'a doğruları söylemek yakışır!...





İsrail'in üyeliğine neden evet dediniz?



Sayın Başbakan yeri geldiği zaman İsrail'i yerden yere vuruyor. Filistin'in bütün itirazlarına rağmen AKP neden İsrail'in OECD'ye girişine evet dedi. Kameralar önünde 'one minute', kameralar arkasında 'yes pleace'. İki laf söyleyeceksiniz köşeyi dönünce görüşünüz değişecek. Kime mahsus bu, AKP'ye mahsus. Hükümetten İsrail ile yapılan yazılı anlaşmaların açıklanmasını bekliyoruz. Eğer anlaşmalar açıklanmazsa AKP 9 vatandaşımızın ölümünden sorumlu olacaktır.



Komor Adalı bandıralı bir gemiye neden Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asılır. İsrail'liler defalarca açıklama yaptı: Göndermeyin müdahale edeceğiz dedi. Bu uyarılar hangi gerekçeyle hükümet tarafından dikkate alınmamıştır. Sivillerin açıkça ölüme gönderilmesinden kim sorumlu. Siz bizim insanlarımızı gemiye bindirip ölüme gönderiyorsunuz. Türkiye devletinin varlık sebebi ne? Kendi vatandaşını ölüme mi gönderiyorsunuz.





Recep Bey gözünü seveyim



Recep Bey gözünü seveyim, kendi vatandaşını gemiye bindireceksin ama kendi milletvekilini bindirmeyeceksin. Bu nasıl bir vicdandır. Lafa gelince esip gürlüyor ama toprağa bir tek damla düşmüyor. Verimsiz, kısır bir şey. Gemilerin içinde Türkiye Cumhuriyeti bandıralı gemi var mıydı? Başbakan açıklamalı.





Araştırma önergesi vereceğiz



Samsun Ceyhan hattı Başbakan’a yakın olan bir firmaya ihalesiz verildi. Biliyorsunuz bunun ucu İsrail’e kadar uzanıyor. Bakalım bu iptal edilecek mi? Biz bunu sonuna kadar takip edeceğiz. TBMM’ye bir araştırma önergesi vereceğiz. Bu konuların araştırılması için gereken bütün adımları atacağız. Başbakan'ın önce ezberini bozduk şimdi de düzenini bozacağız





Kadınlar ve gençler siyasete giriyor



Yurt gezilerimizden bazı izlenimlerin oldu. Kadınlar artık siyasetin merkezine oturmuş durumda.



İkincisi gençlerin artık siyasete uzak olmadığıdır. Kararlılıkla, devrimci ruhlarıyla, hiçbir beklentileri olamadan giriyorlar siyasete. Recep Bey’in ezberini bozduk artık Recep Bey’in düzenini bozacağız. Recep Bey’in düzenini kadınlar ve gençler bozacak.



Şimdi Türkiye’de halkın iktidarını kurma zamanıdır. Trakya’da halkın, çiftçinin nefes alamadığını gördük. Borcu borçla kapatıyor. Çiftçinin icra dosyalarını gördük.



Sayın Başbakan “Tarlalarda artık insan çalışmıyor” diyor biraz da böbürlenerek. Recep Bey Allah aşkına sen tarlada çalışacak adam mı bıraktın.





CHP'ye iki üye daha



Bağımsız milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Harun Öztürk, CHP'ye katıldı. İki vekile rozetlerini CHP'nin Meclis grup toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.



Geçtiğimiz hafta Tunceli bağımsız vekili Kamer Genç ve DSHP'li vekil Emrehan Halıcı'nın katılımıyla CHP'nin vekil sayısı 99 olmuştu. Bugün yeni katılan vekillerle birlikte CHP Meclis'teki sandalye sayısını 101'e çıkardı.





