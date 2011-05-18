'Kamera lambaya yerleştirilmiş'

T24

MHP kasetleri yayınlayan sitede AKP reklamı!

'Farklıülkücüler' gizli görüntüleri olan 6 MHP'li vekilin ismini açıkladı!

'Lambaya yerleştirilmiş'

'Delillere ulaştık'

TİB'de 18 Mayıs alarmı

Ayhan, Habertürk’e Didinmez’e ait görüntülerin yata kodasında çekildiğini söyledi. Ayhan, görüntülerin ortaya çıkmasından bir ay önce Didinmez’in daha sonraki açıklamalarında imam nikâhlı eşi olduğunu söylediği kadın ile birlikte yaşadığı evin kapısının zorlandığını fark ettiğini anlatarak, hatta bu nedenle evin anahtarının değiştirildiğini kaydetti.Ayhan, Didinmez’in hırsızlık teşebbüsü zannettiği olayda eve girilerek, yatak odasındaki lambanın içine ses düzeneği ile kamera yerleştirildiğini, bunun ise kaset skandalının ardından anlaşıldığını ifade etti. Kaset skandallarına adları karışan diğer 3 MHP’linin de avukatlarından biri olan Süleyman Ayhan, “Hırsızlık zannedilen bu olayda demek ki birileri eve girip, düzeneği koyabilmiş. Bu kadar korkusuzca davranabilmişler” dedi.MHP’lilerin kaset soruşturmasını yürüten bilişim suçlarıyla görevli Ankara Cumhuriyet Savcısı’na MHP’li avukatlar tarafından sunulan delillere ise HABERTÜRK ulaştı. Delillerin, Bahçeli’nin de işaret ettiği işadamı Faruk Bayındır’ın kredi kartından, kasetlerdeki görüntülerin yayınlandığı internet sitesinin kurulması için harcama yapıldığına ilişkin belgeler olduğu öğrenildi. Kredi kartı harcamalarını gösterir belgeler savcılığa sunuldu. MHP’li avukatlar ayrıca MHP Genel Merkezi çevresinde dolaşan aracın görüntüleri ile bilgilerini de savcılıkla paylaştı.Öte yandan Bahçeli’nin 18 Mayıs’ta istifa etmemesi halinde yeni kasetlerin yayınlanacağına ilişkin iddialar üzerine de savcılık önlem aldı. Soruşturma savcısı, TİB’e talimat yazarak, 18 Mayıs günü yani bugün yeni kasetlerin ortaya çıkması ve bunların internet sitelerinde yayınlanması halinde derhal müdahale edebilmek için görevlendirme yapılmasını istedi. TİB bugün bir görevliyle alarm durumunda hazır bekleyecek.