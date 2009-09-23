Kamera kayıtları silinmek istenmiş!

Münevver Karabulut cinayatinin işlendiği Bahçeşehirde'ki villanın görüntüleri, olaydan 4 gün sonra silinmek istendi. Olayı soruşturan polis ekipleri, tesadüfen ortaya çıkan tanığın ifadelerinden yola çıkarak incelediği bilgisayar kayıtlarında, kamera kayıtlarının CD'ye kopyalanmak istenildiğini ve Geri Dönüşüm Kutusu'ndan da delil niteliğindeki görüntülere ulaştı.



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Sabah gazetesinin haberine göre, Münevver Karabulut'un öldürüldüğü Bahçeşehir Şelale Sitesi'ndeki 73 numaralı villanın giriş ve çıkışlarını gösteren güvenlik kameralarına ait kayıtların, cinayetten 4 gün sonra meçhul bir el tarafından silinmek istendiği ortaya çıktı. Ancak meçhul elin sildiğini sandığı görüntüler, bilgisayarın 'çöp'ü olan 'Geri Dönüşüm Kutusu'nda bulundu. Münevver Karabulut'un cesedinin bulunmasından 2 gün sonra cinayet bürosu, şüpheli Cem Garipoğlu'nun oturduğu villanın giriş ve çıkışlarını gösteren güvenlik kamerasının görüntülerini incelemek istedi. Site yöneticisi Ufuk Yemişçi 73 no'lu villaya bakan güvenlik kamerasının arızalı olduğunu, bu sebeple kayıt tutulmadığını söyledi. Kayıtların tutulduğu bilgisayarın hard diskini (hafıza) inceleyen dedektifler de herhangi bir görüntüye rastlamadı.

Yan masadaki müthiş itiraf



Bahçeşehir'de pimapen işi yapan Doğan Y., cinayetten tam bir ay sonra, 3 Nisan'da bir alışveriş merkezinde yemek yediği sırada, hemen yan masadaki ilginç bir konuşmaya kulak misafiri oldu. Güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler cinayet mahallindeki kamera kayıtlarında oynamalar yapıldığından ve silindiğinden bahsediyordu. Doğan Y. bu konuşmayı hemen telefonla Bahçeşehir'deki jandarma karakoluna bildirdi. Ancak Doğan Y.'nin iddiasına göre telefona bakan jandarma, "Anlattıkların yetersiz" diyerek ciddiye almadı.

Avukat deverede

Daha sonra bu konuşmadan haberdar olan ve o dönem Karabulut ailesinin avukatlığını yapan Faruk Zorba emniyete başvurarak, tanığın 7 Nisan'da emniyet ifadesinin alınmasını sağladı. Doğan Y.'nin ifadesinin ardından kamera görüntülerinin bulunduğu bilgisayar hard-diskinin incelenmesi için savcılığa 9 Nisan'da savcılığa dilekçe verildi. Soruşturma savcısı Faruk Erşen Yılmaz'ın söz konusu bilgisayarın incelenmesi için aynı gün mahkeme kararı almasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki İnternet ve Bilişim Suçları kısım amiri başkomiser Dinçer Ay, bilgisayarda sürpriz bir dosyaya ulaştı. "Villa 73 " isimli dosya, cinayetin işlendiği villanın giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini içeriyordu. Ancak bu dosya bilgisayarın doğal dizininde değil de "Geri Dönüşüm Kutusu" olarak isimlendirilen ve silinen dosyaların atıldığı çöp kutusundaydı.

Sildiğini sandı

Meçhul el "Villa 73" adlı klasörü 7 Mart günü, yani cinayetten 4 gün sonra saat 20.05'te CD'ye kopyalamaya çalışmış ama bilgisayarda CD yazıcısı olmadığı için bu işlemi gerçekleştirememişti. Bunun üzerine "sil" komutu verip dosyayı "geri dönüşüm kutusu"na gönderdi ve dosyayı silindi sanarak ayrıldı.

Klasörden delil görüntüler

Bilgisayarı inceleyen başkomiser Dinçer Ay, silinme işleminin tüm detaylarını çıkararak 14 Nisan'da savcılığa sundu. Klasörün içinden, soruşturmada bir çok bilinmeyenin aydınlatılmasını sağlayan şu görüntüler çıktı: "Valizle bir şahsın evden çıkışı, şüpheli şahıs olduğu düşünülen şahsın evden çıkışı, eve giriş çıkışı, güvenlikçinin takibi, otomobilin gelişi, otomobilin çıkışı."