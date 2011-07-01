-KAMER GENÇ'TEN BAHÇELİ'YE DESTEK TBMM (A.A) - 01.07.2011 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Köşke çıkmama kararını doğru bulduğunu söyledi. 24. dönemin basın toplantısı düzenleyen ilk milletvekili olan Genç, yarın Madımak olaylarının yıl dönümü olduğunu anımsattı. Madımak olaylarının ''insanlık tarihinin kara lekesi olduğunu'' belirten Genç, 1994 yılından beri gerçekleştirilen anma toplantılarına katıldığını, herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi. Sivas Valisi'nin Madımak Oteli önünde anma toplantısı yapılmasına izin vermediğini bildiren Genç, ''Acılı insanlara anma olanağının verilmesi lazım. Yarın gidip törenlere katılacağım. Eğer olay olursa sorumlusu hükümet olacaktır'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yarın Ankara'da büyük bir festival düzenleyeceğine dikkati çeken Genç, ''Başka bir gün bulmadı mı ki'' diyerek Gökçek'i eleştirdi. Genç, şöyle devam etti: ''Devletin valisinin acılarıyla ilgili anma toplantısı yapmaktan insanları mahrum bırakmaması lazım. Bugüne kadar da bir olay olmamış. Bu hükümet anlaşılan kavga taraftarı. Hükümeti ikaz ediyorum, ben de yarın gideceğim. Anma töreninin yasaklanmaması gerekir. Yasaklamak demek katliamı yapan güruhun fikirlerini tasvip etmek demektir. Valiliğin kararını geri alması lazım. Geri almaması durumunda meydana gelecek olayların sorumlusu kendisidir.'' -SORULAR- Soruları da yanıtlayan Genç, Hatip Dicle'nin milletvekili adaylığının kabulüne ilişkin YSK kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, YSK'nın daha sonra ''AKP'nin şikayeti üzerine'' milletvekilliğini düşürmesinin yetki dahilinde olan bir karar olmadığını ileri sürdü. Genç, düşürme yetkisinin TBMM'de olduğunu savundu. Bir başka soru üzerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''yemin krizi'' konusunda bir şey yapacağına inanmadığını belirten Genç, ''Abdullah Gül iyi bir AKP'lidir. Tayyip Erdoğan'ın direktifi dışında bir şey yapacağına inanmıyorum. Dolayısıyla Abdullah Gül ile görüşmenin sonucu değiştireceğine inanmıyorum'' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Köşke çıkmama kararını doğru bulduğunu belirten Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun problemlerin çözülmesini istediğini, bu nedenle Gül ile görüştüğünü, buna da saygı duyduğunu söyledi. Genç, ''Ama ben şahsen Abdullah Gül'ün Tayyip Erdoğan'ın emirleri dışında bir şey yapacağına inanmıyorum'' görüşünü dile getirdi. Cemil Çiçek'in Meclis Başkanlığı adaylığını ''normal'' karşıladığını bir soru üzerine söyleyen Genç, bir başka soruyu yanıtlarken de ''yemin etmemenin'' müeyyidesinin ne anayasa, ne yasalar, ne de içtüzükte belirtildiğini, yemin etmemenin parlamento faaliyetlerine katılmaya engel teşkil etmediğini kaydetti. Kamer Genç, siyasi iktidarın yemin krizi ile ilgili çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Genç, Meclis Başkanvekili olma konusundaki isteğini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini de belirterek, ''Niyetimi genel başkana söyledim. Olursa, olur. Olmazsa ne yapalım'' diye konuştu.