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Kamer Genç'ten Arınç'a 'çiçek' yanıtı: Çiçeklerin başını o mu tuttu?

Bursa'da konuşan Kamer Genç, kendisini "Ben başkaları gibi çiçek sulamıyorum" diye eleştirdiği söylenen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, yanıt verdi

30 Nisan 2012 00:48

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, kendisini "Ben başkaları gibi çiçek sulamıyorum" diye eleştirdiği söylenen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a,, "Ben her defasında çiçek sulamadığımı söylüyorum. Bülent Arınç illa çiçek suladığımda ısrar ediyorsa, o zaman o çiçeklerin başınını o mu tuttu. Nereden biliyor?" dedi.

 
Partisinin merkez Yıldırım İlçe olağan kongresine divan başkanlığı yapmak üzere Bursa’ya gelen CHP Tunceli Milletvekilli Kamer Genç, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı eleştirdi. Arınç’ın İskilipli Atıf Hoca’nın Çorum’da bulunan kabrini ziyaret sırasında mezarına su dökerken, "Malum milletvekili de sular dökmüş ama ben o manada dökmüyorum" diye konuştuğunu belirten Genç, "Ben diyorum ki, ’çiçek sulamıyorum’. Böyle bir şey olamadığını da söyledim. Bülent Arınç illa çiçek suladığımda ısrar ediyorsa, o zaman o çiçeklerin ....nı o mu tuttu. Nereden biliyor? İftira atıyorlar. Defalarca söyledim bunu. Onlar benimle ilgili başka şey bulmuyorlar. Toplum içinde benim değerimi düşürmek için böyle laflar söylüyorlar ama yanlış. Varsa bir delil göstersin. Ben, ’yapmadım’ diyorum. O ’yaptın’ diyor. O zaman bende ’başını tuttun mu’ diye sorarım" diye konuştu. 
 
 

‘Arınç çok ikiyüzlü bir insan'

 
 
Başbakan Arınç’a eleştirilerini sürdüren Genç, sözlerini şöyle tamamladı: 
 
"Bülent Arınç, çok ikiyüzlü bir insan. Bir bakıyorsunuz ağlıyor, bir bakıyorsunuz demokrasiden yana çıkıyor. Sen başbakan vekilisin. Cezaevinde milletvekillerinin kalmasını istemiyorsan, bir önerge ver, onları çıkar. Milletin karşına çıkıp da ikiyüzlülükle şeytanlıklar yapma."(

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