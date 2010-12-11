Kamer Genç'e 'Menderes sansürü!'

T24 - HSYK Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında Meclis Başkanvekili Meral Akşener, CHP'li Kamer Genç'in Adnan Menderes'le ilgili sözleri nedeniyle mikrofon kapattı.



TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler sırasında tartışmalar yaşandı. Birkaç kez oturuma ara veren Başkanvekili Meral Akşener, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in merhum Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin sözleri nedeniyle mikrofon kapattı.



Tasarının 2. bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, birçok konuşmacının ''Anayasa değişkiliği sırasında 'darbecilerin yargılanacağını söylediniz, niçin bunlarla ilgili bir şey yapmıyorsunuz'' dediğini anımsattı.



Referandumdan önce iki gazeteye verdiği mülakatlardan ilgili bölümleri okuyan Ergin, Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasının ilkesel açıdan önemine işaret ettiğini kaydetti.



