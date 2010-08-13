Kamer Genç 'Türk Malı'na sahip çıktı

T24 - 'Türk Malı'nın Türkçesi üzerine CHP'li Kamer Genç de konuştu: RTÜK uyuyor, böyle eften püften şeylerle uğraşıyor. Gerçek işini unutmuş, mizaha savaş açmış.”





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Abiye ve Erman Kuzu’nun yanlış kullandığı 81 kelime nedeniyle Türk Malı dizisini yayımlayan kanaldan savunma istemesiyle başlayan tartışmaya Türk Dil Kurumu yorumu: “Dilde bozulmanın bir sonraki aşaması, yok olmadır.”

Radikal’in sorularını yanılayan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’da, RTÜK’ün kararına sahip çıkarak, ‘Türk Malı’ dizisinin Türk dilini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Akalın şunları söyledi:





Memati örneği: ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde Polat Alemdar gibi konuşmaya çalışan, onun gibi davranan kişiler yok mu? Türkçe’de ad olarak hiç kullanılmayan Memati’yi çocuğuna ad vermek isteyenler çıkmadı mı? Dizilerin, filmlerin, reklamların, müziğin dili etkileyen özellikleri var. Bunu hiç kimse yadsıyamaz...





Yöre ağzı yok: Dizide belli bir yöre ağzı konuşulmuyor, rastgele konuşma söz konusu. Dilde bozulmanın bir sonraki aşaması, dillerin yok olmasıdır.

Çocuklar filmlerde, dizilerde kendilerine örnek seçtikleri kahramanların duruşunu, yürüyüşünü, konuşmasını taklit ediyorlar. Burada en çok dilde etkilenmeyi görüyoruz.





Hoşgörünün sınırı: Deyimlerin, atasözlerinin güldürü amaçlı değiştirilmesi de sınırlı olmak kaydıyla hoş görülebilir. AAtasözlerimizin kullanım sıklığı zaten giderek azalıyor. Çocuklarımız doğrusunu bile bilmedikleri atasözünü yanlış olarak duyduklarında yanlışı doğru kabul eder.





Kamer Genç: RTÜK işine bak





‘Türk Malı’nın Türkçesi üzerine CHP’li Kamer Genç de konuştu: “Dilin böyle kelimelerle bozulacağını zannetmiyorum. İnsanlar kendi aralarında da şakalaşmak için bu tür kelimeler kullanabiliyor. Bu yüzden niye bozulsun ki dil. RTÜK, asıl işini yapmıyor, oturmuş mizah unsuru yapılan kelimelere, şakalarla uğraşıyor. Televizyonlarda o kadar çok RTÜK’ün ele alması gereken konu var ki. Türkiye’nin geleceği ile ilgili o kadar çok propaganda yapılıyor ki. Ülkenin bölünmesine taraftar olan, kişiler oturumlara çıkarıyorlar. RTÜK uyuyor, böyle eften püften şeylerle uğraşıyor. Gerçek işini unutmuş, mizaha savaş açmış.”





