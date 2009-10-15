Kamer Genç: Tunceli'de eğitim felç

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, “Tunceli'deki okul binalarının eğitim yapmaya elverişli olmadığını” ileri sürdü.

Genç, düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de milli eğitim ile ilgili sorunlar bulunduğunu ve bu sorunlara hükümetin ilgi göstermediğini savundu.



“Tunceli'de eğitim felç oldu” iddiasında bulunan Genç, son bir yılda Tunceli'ye 3'ü vekaleten, 2'si asaleten 5 Milli Eğitim Müdürü atandığını belirtti.

Genç, “Önce atıyorlar sonra alıyorlar başka yere tayin ediyorlar. Tunceli, kendi adamlarına kadro vermek için için kullandıkları bir il haline geldi” dedi.

Kamer Genç, “Tunceli'deki okul binalarının eğitim yapmaya elverişli durumda olmadığını” da savundu.



Domuz gribi ile ilgili olarak da ilaç ithal edileceğini anımsatan Genç, “Bunların halk sağlığını düşündüğü yok. Yandaşlarına para kazandırmak istiyorlar” diye konuştu.

