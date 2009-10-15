T24 LogoT24 Logo
Politika

Kamer Genç: Tunceli'de eğitim felç

15 Ekim 2009 18:15

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, “Tunceli'deki okul binalarının eğitim yapmaya elverişli olmadığını” ileri sürdü.

Genç, düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de milli eğitim ile ilgili sorunlar bulunduğunu ve bu sorunlara hükümetin ilgi göstermediğini savundu.

“Tunceli'de eğitim felç oldu” iddiasında bulunan Genç, son bir yılda Tunceli'ye 3'ü vekaleten, 2'si asaleten 5 Milli Eğitim Müdürü atandığını belirtti.
Genç, “Önce atıyorlar sonra alıyorlar başka yere tayin ediyorlar. Tunceli, kendi adamlarına kadro vermek için için kullandıkları bir il haline geldi” dedi.
Kamer Genç, “Tunceli'deki okul binalarının eğitim yapmaya elverişli durumda olmadığını” da savundu.

Domuz gribi ile ilgili olarak da ilaç ithal edileceğini anımsatan Genç, “Bunların halk sağlığını düşündüğü yok. Yandaşlarına para kazandırmak istiyorlar” diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24