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Yaşam

Kamer Genç trafik kazası geçirdi

Kamer Genç, 'aracına kasten vurulduğunu' iddia etti

06 Ocak 2014 22:45

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Genç, kontrol için geldiği hastanenin çıkışında, "aracına kasten vurulduğunu" iddia etti.
Dün akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Etlik ayrımı civarında meydana gelen kazada havalimanından evine dönen Kamer Genç'in aracına, arkadan gelen bir kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından TOBB ETÜ Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen Genç, burada yapılan ilk tedavinin ardından taburcu edildi. 
Kazanın bilerek yapıldığını savunan CHP ’li Genç, “Benim kesin şüphem şu; beni kasten vurdular. Yani kasten trafikte orada geldi vurdu. O konuda hiçbir kuşkum yok. Yani özellikle kasten vurdular. Vuran kadın hemen kapatalım masrafları biz ödeyelim gibi laflar etti ama mesele değil” dedi. 
Hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere kazayı anlatan Genç, en sol şeritte ilerlerken süratli bir arabanın kendisine arkadan çarptığını, daha sonra kendi aracının önüne geçtiğini söyledi. Kazanın ardından aracını kenara aldığını belirten Genç, kendisine çarpan araçtan bir şahsın indiğini, kendisine hakaretler ettiğini ve saldırmaya çalıştığını kaydetti. Daha sonra yoldan geçen bir aracı durdurduğunu ifade eden Genç, “Bana çarpıp duran araçtan bir genç indi. Bana çok ağır hakaretler etti. Ben bir şey demedim. Bana saldırmaya çalıştı. Sonra bir aile yanıma geldi. Aileye yanımda durun yoksa bana saldıracaklar dedim” şeklinde konuştu. 
Olay yerine gelen polisler tarafından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Kaza yerine ambulanslar çağrıldı. Genç’e çarpan aracın sürücüsü kadın, polis otosuna alındı. Hastanede yaklaşık iki saat kalan Genç, gazetecilere açıklama yaptıktan sonra evine gitti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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