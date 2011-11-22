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Kamer Genç: Sünnetsiz miyim sünnetli miyim?

CHP Milletvekili Kamer Genç, sünnetsiz olduğu yönündeki iddiaları programında ekrana getiren Seda Sayan'a çok sert çıktı.

22 Kasım 2011 02:00


T24 - CHP Milletvekili Kamer Genç, sünnetsiz olduğu yönündeki iddiaları programında ekrana getiren Seda Sayan'a çok sert çıktı.



" Sünnet" tartışmasına son noktayı koyduHürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Erkan Tan’ın bugünkü konuğu CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç idi. Genç, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının dün Seda Sayan’ın programına katılmasını ve ağlamasını eleştirirken Sayan’a da tepki gösterdi.


“Bu konuyu sizin vicdanınıza bırakıyorum. 1996 yılında Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğumda başıma böyle bir çorap ördüler. O dönem çıkıp böyle bir olay olmadığını kanıtladık, mahkemelere verdik. Bu haberleri yazanları mahkûm ettiler. Şimdi de özellikle bazı cemaatler, gidip aynı kadını getiriyorlar, kadın da Seda Sayan’a ‘Ben Kamer Genç ile ilişki kurdum, sünnetsizdi’ diyor.



“Başka nasıl ispatlayabilirim?”


İddialara sert tepki gösteren Genç:


“Ben Seda Sayan’a bir şey teklif ediyorum. Gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetli miyim? Başka nasıl ispatlayabilirim? Benim de haysiyetim ve onurum var. Çoluğum çocuğum var. Ben evden meclise, meclisten eve giderim. Ben bu kadını ne aradım ne de kendisiyle bir ilişkim oldu. İftira kardeşim!” diye konuştu.



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