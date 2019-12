Kamer Genç: Rektör Alevi kökenli öğretim üyelerini gönderiyor!

T24

Tunceli’ye daha önce bir kaç kez geldiklerini belirten CHP’li Kaplan ve Çiğdemoğlu, "Parti olarak, buradaki hizmet anlamında bir çok sorun bulunduğunu biliyor ve bu sorunları Ankara’ya taşımak için BDP’li Belediye Başkanı Edibe Şahin’den randevu talep ettik. ancak bırakın randevu vermeyi, bize geri dönüş bile yapılmadı" dedi.Tunceli’de CHP il ve ilçe örgütlerini denetlemek, parti çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlar, STK temsilcileri ile belediye yetkililerini dinlemek üzere Tunceli’ye geldiklerini belirten CHP’li Mehmet Hilal Kaplan, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile birlikte gezileri hakkında basına bilgi verdi.CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, bölgede son dönemlerde gelişen terör olaylarının halkı rahatsız ettiğini ve silahlı eylemlerin bir an önce son bulmasını isteyerek, "Terör olayları halkın yaşamını çok olumsuz etkiliyor. Son aylarda ilimiz genelinde Hozat, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde üç masum sivil vatandaşımız suçsuz ve günahsız oldukları halde PKK’lılar tarafından öldürüldü. Yollar kesiliyor, insanların araçları yakılıyor. Artık bunu yapanlar bu tür eylemlerden vazgeçmelidirler. Artık Türkiye’de her şey parlamentoda hal edilecek bir duruma geldi" dedi.CHP’li Genç, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’un yaptığı çalışmaları TBMM’ye taşıyacağını belirterek, "Bize çok sayıda şikayet geliyor. Fethullah Gülen Cemaati’nin adamlarının okula yerleştirildiği konusunda ciddi bilgiler bana ulaştı. Üniversite rektörü son aylarda üniversitede görevli Tunceli ve Alevi kökenli öğretim üyelerini okuldan gönderdi. Bunun nedeni yaklaşan rektörlük seçimlerinde kendisine rakip çıksın istemiyor. Ayrıca üniversitedeki kadrolaşmalar ile ilgili elimize çok ciddi iddialar ulaşıyor. Alevi ve Tuncelili hocaları okuldan gönderiliyor, Fethullah Gülen cemaatine uygun yeni elemanlar getiriliyor. Bu konuları araştıracağız" dedi.Üniversite rektörünün özellikle yurt dışı gezileri ve yaptığı çalışmalar konusunda TBMM’ye soru önergesi vereceğini belirten Kamer genç, "Rektörün yurt dışında çok fazla zaman geçirdiği ve bazı ülkelere özellikle neden çok sık gittiği konusunda elimize bazı bilgiler ve iddialar geldi, bu konuyu TBMM’ye taşıyacağım" diye konuştu.CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ise, Tunceli’de hizmet konusunda parti ayrımcılığı yapıldığını belirtti. Yol yapımı ve sosyal devlet ilkesi gereği, bazı hizmetlerin getirilmesi konusunda Tunceli Belediyesi’nin olumsuzluk içinde olduğunu gördüğünü ifade eden Kaplan, bölgeye her gelişlerinde aynı sorunlarla karşılaştıklarını vurguladı. Kaplan, "Dönem dönem vatandaşlardan gelen en önemli şikayet yerel yöneticilerin hizmet getirirken insan ayrımı yaptığı, hizmet sunarken kendisinden olanın ya da olmayanın ayrıt edildiği, kendisine yakın olan ve olmayanlara ayrımcılık yapıldığı konularında çok şikayet alıyoruz. Hizmetin yetersizliğinin yanı sıra bir de bu sosyal ilişkideki olumsuzluk ciddi bir şekilde barışa gölge vuran noktalardan biridir. CHP burada birinci parti konumundadır. Gücü ortadadır. Ben bu kente geldiğimde sayın belediye başkanımızı ziyaret etmek istedim. Kentin sorunlarını Ankara’ya, hatta TBMM’ye taşınması konusunda kendisiyle bilgi alışverişi yapmak istedim. Ben sayın belediye başkanımız hanımefendiden randevu alma imkanına kavuşamadım. Bırakın randevu vermeyi, bize bir geri dönüş nezaketini bile gösteremedi belediye başkanı" diye konuştu.