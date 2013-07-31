Kamer Genç: PKK'nın hedefi oldum

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli Pülümür Vadisi’ndeki PKK flamaları önünde yaptığı "Neden bu flamalar kaldırılmıyor" şeklindeki basın açıklamasından dolayı PKK’nın hedefi olduğunu ileri sürdü.



Paylaştığı tweetlerle konuyu ayrıntılı olarak paylaşan Kamer Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendireceğini ifade etti. Genç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



'Niye vurmuyorsunuz?'



"Bugün saat 18.03’te 0428 ******* nolu telefonda beni arayan kişi Tunceli Jandarma istihbaratında görevli olduğunu ve PKK’nın yaptığı telsiz konuşmasında ’Kamer Genç’in neden serbest gezdiğini niye vurmuyorsunuz veya vurdurmuyorsuz’ şeklinde bilgi aldıklarını bana bildirip bir isteğim olup olmadığını sordular, ben de teşekkür ettim. Başta RTE ve AKP ile bazı örgütler benim Laik T.C. devletinin bütünlüğünü savunmamdan rahatsız. Ayrıca Bay Recep ile Abdullah’ın hukuksuz keyfi yönetimleriyle yolsuzluklarına karşı mücadelemden çok rahatsızlar, beni örgütlerle birlikte ortadan kaldırmada hem fikirdirler. Benim mücadelem siyasi iktidarla, PKK ile değil. Basında yer alan ifadeler çarpıtılmış. Tunceli’deki bazı belediye başkanları da iftira atarak örgütlerden medet ummaktadırlar. Bunlardan ve Recep’ten korkmuyorum. Halkımız her şeyin farkında. Tunceli Pülümur yolunda yaptığım basın açıklamalarımın bir kısmı bazı gazeteler, eklentiler yaparak çarpıtmışlardır. Bunu da belirtmeliyim."