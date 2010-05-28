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Politika

Kamer Genç CHP'ye geçiyor

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve önümüzdeki salı günü CHP’ye katıl

28 Mayıs 2010 03:00



Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve önümüzdeki salı günü yapılacak grup toplantısında CHP’ye katılacağını açıkladı.

Seçim bölgesi Tunceli’de bulunan bağımsız Milletvekili Kamer Genç, CHP’ye geçeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyen Genç, salı günü yapılacak grup toplantısında CHP'ye katılacağını belirtti. Tunceli’de bir hafta önce halkla buluştuğunu ve görüş aldığını söyleyen Genç, son olarak Çemişgezek, Pertek ve Hozat ilçelerine gidip, partili ve partisiz vatandaşlarla görüştüğünü, vatandaşların kendisini CHP’de görmek istediğini söylediğini aktardı.


"Parti ilkeleri doğrultusunda konuşacağım"

CHP’nin iktidar yürüyüşünde kendisinin de olacağını ve Salı günü partiye kaydını yaptıracağını belirten Genç, seçmenlerin görüşü olarak bu kararı verdiğini kaydetti. Genç, “AKP’nin yarattığı bu faşist baskıdan kurtulmak için, Türkiye’nin daha çağdaş, aydınlık geleceği ve rejimin geleceği için, CHP’nin iktidarı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Benimle birlikte bir çok Tuncelili de CHP’ye geçmek için bekliyor” dedi. Meclis çatısı altında bugüne kadar sürdürdüğü sert muhalefetle ilgili soruya Genç, “Bundan sonra parti disiplinine uyarak, partinin ilkeleri doğrultusunda, disiplini doğrultusunda konuşacağım. Tunceli’den tüm CHP’lilere, tüm duyarlı demokrat olanlara esleniyorum. Herkesi iktidara yürümek için CHP’ye katılmaya davet ediyorum. Artık şu andan itibaren bana CHP’li diyebilirsiniz” dedi.


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