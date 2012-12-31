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Politika

Kamer Genç: Burhan Kuzu'nun beyni, kuzu beyninden daha gelişmiş değil

CHP'li Genç, Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu'yu, anayasa çalışmalarından kaynaklı eleştirirerek: Geçen haziran ayında Anayasa tamamlanacaktı, hala orta da bir şey yok

31 Aralık 2012 18:43

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, AKP İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya ağır eleştirilerde bulunurken, "Ondaki beyin, kuzu beyninden daha fazla gelişmiş bir beyin değil" dedi.

Tolunay Duman'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göreMersin’in Tarsus İlçesi’nde Türkiye Gençlik Birliği’nin düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan Kamer Genç, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili hükümeti eleştirdi. Genç şunları söyledi:

"Bize, ’Yeni bir Anayasa yapalım’ dediler. Biz de kabul ettik ve her parti 3 milletvekili verdi. Karar aldılar dediler ki ’Hiçbir partinin kabul etmeyeceği bir anayasa maddesi teklif olarak gelmesin. Bu bir namus sözü gibi kabul edildi, imzalandı. Şimdi bizim arkadaşlarımız uzun zaman çalıştılar. Önce temel hak ve özgürlüklerden başladılar. Geçen haziran ayında Anayasa tamamlanacaktı, hala orta da bir şey yok. Verdikleri üyeler anayasadan anlamıyor. Bunlar Anayasa hukukunu bilmiyorlar ki. En iyi Anayasa hukukçusu Burhan Kuzu. Ondaki beyin, kuzu beyninden daha fazla gelişmiş bir beyin değil."

 

'Başbakanlık babanın çifliği değili ki'

 

Kamer Genç, Burhan Kuzu için neden böyle konuştuğunu da şöyle açıkladı:

"Çünkü öyle laflar ediyor ki, Recep Tayyip Erdoğan ne kadar mantıksız söz söylüyorsa sahip çıkıyor. Tayyip, diyor ki ’Efendim diyor. Kuvvetler ayrılığı ayağıma bağ’ diyor. Kuvvetler ayrılığından şikayetçiyim’ diyor. Anayasa, hukuk bilgisini, kültürünü almış birisi Tayyip’in bu lafını hiç onaylar mı? Bilakis topa tutması lazım. Yahu sen nasıl bir demokratsın? Nasıl insan haklarına saygılısın. Yani sen bir Başbakan olabilirsin ama, Başbakanlık babanın çiftliği değil ki isteğini yapasın. Dolayısı ile bunun savunulacak bir tarafı yok. Ama maalesef işte Burhan Kuzu çıkıyor bunu destekliyor. Senin bütün bu haksızlıklara karşı durman gerekiyor."

Toplantıda Atatürk ’ün Gençliğe Hitabesi salondakiler tarafından ayakta okunurken, ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atıldı.

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