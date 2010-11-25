Kamer Genç: 'Böyle geri zekalı kafa olur mu?'

T24 - Hükümeti, Başbakan Erdoğan'ın protesto eden öğrencileri mahkum ettirmekle suçlayan ve 'böyle geri zekalı kafa olabilir mi?' diyen CHP milletvekiline, AKP'den 'ayna' yanıtı geldi.



Genel Kurulda söz alan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ''Başbakan Erdoğan'ı protesto ettikleri için üniversite öğrencilerini 15 ay hapis cezasına çarptırdınız. Böyle geri zekalı bir kafa olabilir mi'' şeklindeki sözlerine, AK Parti sıralarından tepki gösterildi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Genç ayrıca, YURTKUR Genel Müdürlüğü'nün yurt dışında kuracağı yurtlarla ilgili ''uzman müşavir'' atayabilecek olmasını, ''tarikatlara ve cemaatlere kadro oluşturulmaya çalışılıyor'' sözleriyle eleştirdi.



Genç'e yanıt, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan geldi.



İTÜ'de yaşanan protesto eylemlerine soruşturma açılıp, yargılama sonucu öğrencilere ceza verildiğinin doğru olduğunu ifade eden Bozdağ, ''Ama ortada Sayın Başbakanımızın ya da AK Parti'den herhangi birisinin şikayeti var mı? Yok. Soruşturmayı kim açıyor? Cumhuriyet savcıları. Neden? Resen soruşturmaya tabi bir konu olduğu için.



Soruşturmayı Cumhuriyet savcıları açıyor, yargılamayı mahkeme yapıyor, ama faturayı biz ödüyoruz, geri zekalı yaftasını bizim boynumuza takıyor. Yani aynada kendini görüp konuştuğunu düşünüyorum'' dedi.



SAKIK: BEN TÜRK DEĞİLİM Kİ



Öte yandan, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da, Milli Eğitim Şurasında, Andımız ile ilgili alınan karara değindi.



Andımız'ın okunması zorunluluğunun kaldırılması yönünde alınan kararın bazı milletvekillerince eleştirildiğini kaydeden Sakık, ''Benim varlığım neden Türk varlığına armağan olsun. Ben Türk değilim ki'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''platonik aşk yaşıyorlar'' ifadesini de eleştiren Sakık, ''Biz demokrasi birliğini savunuyoruz. Platonik aşk yaşamıyoruz, kurtlarla dans ediyoruz'' diye konuştu.



