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Spor

Kameni bekleneni vermedi

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, son 3 maçta beklenenin altında bir performans sergiledi

05 Mart 2018 15:09

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - 

Fenerbahçe\'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, son 3 maçta beklenenin altında bir performans sergiledi.
Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kalede görevlendirilen Kameni, bu maçta 3 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile oynanan maçta Volkan Demirel\'in kırmızı kart görmesi ile 76\'ncı dakikada Kocaman\'ın Aatif\'ı alarak oyuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi 82\'nci dakikada kalesinde gol gördü. Son olarak dün Ülker Stadyumu\'nda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Volkan\'ın cezalı olmasından dolayı görev alan Kameni yine beklenen performansı gösteremedi ve rakip takım 3 kez sarı-lacivertli ağları havalandırdı. Kamerunlu file bekçisi 2\'si lig 1\'i kupa olmak üzere görev aldığı son 3 maçta kalesinde 7 gol gördü. Teknik direktör Aykut Kocaman\'ın performansından memnun olmadığı Kameni, taraftarın da tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 3 gol yiyen Kameni\'yi ıslıklarla protesto etti.

(FOTOĞRAFLI)

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