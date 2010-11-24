-KAMBOÇYA'DA ÖLÜ SAYISI 456'YA YÜKSELDİ PHNOM PENH (A.A) - 24.11.2010 - Kamboçya'da bir festivalde önceki gün çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 456'ya yükseldi. Sosyal İşler Bakanı Ith Samheng, ölü sayısının 456'ya ulaştığını belirtti. Bu arada soruşturmanın ilk sonuçlarına göre, izdihamın, köprünün dayanıksız olduğu ve çökeceğine yönelik söylentilerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Olayı soruşturan komisyonun başkanı, köprünün çok fazla kalabalık olmasından dolayı ölümlerin meydana geldiğini, sallanan köprünün çökeceğine dair söylentilerin paniğe yol açtığını kaydetti. Yaralı sayısı 755 olarak açıklanmıştı. Devlet televizyonu, izdihamın, üç gün süren su festivalinin son gününde, başkent Phnom Penh'i kutlamaların olduğu Mekong nehri üzerindeki Diamond adasına bağlayan köprüde çıktığını duyurmuştu. Festival sırasında bazı kişileri elektrik çarpması, binlerce kişinin paniğe kapılmasına yol açmış, çıkan izdihamda ölenlerden çoğunun ezilerek ve boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.