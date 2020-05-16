Kamboçya, ülkede hiç aktif Covid-19 vakası kalmadığını duyurdu

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Kamboçya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen son yeni Covid-19 hastasının da iyileşip hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Kamboçya'da 12 Nisan'dan bu yana yeni vaka tespit edilmedi. Bakanlık Ocak ayından bu yana 14 bin 684 bin test yapıldığını bildirdi.

Bakanlık, ülkede tespit edilmiş aktif vaka bulunmamasına rağmen alınan önlemlerin kaldırılacağına dair bir sinyal vermedi. Yeni bir açıklamaya kadar ülkede okullar kapalı tutulacak ve sınırda kontroller devam edecek.

Sağlık Bakanı Mam Bunheng halka dikkatli olmaları ve kalabalık gruplar halinde bir araya gelmemeleri konusunda uyardı. Bakan, ülkeye virüsün dışarıdan taşınabileceğine dikkat çekerek, ülkeye gelen herkesten Koronavirüs taşımadığına dair belge isteneceğini ve 14 gün karantinaya alınacaklarını bildirdi.

Kamboçya'da 122 vaka görülmüş ve hiç Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmamıştı.