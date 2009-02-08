Lig lideri Sivasspor'u Kocaelispor karşısında galibiyete taşıyan gollere imza atan Kamanan-Balili ikilisi beğeni topladı.



Sivasspor'da Kocaelispor ile dün oynanan lig maçında, Galatasaray ile oynanan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen golcü oyuncu Mehmet Yıldız'ın yokluğunda forvette Yannick Kamanan ve Pini Felix Balili ikilisi görev yaptı.



Hızlı, kontrataklarda etkili ve bileklerine hakim olan bu iki oyuncu, dün Kocaelispor karşısında sergiledikleri performansla beğeni topladı. Sivasspor'u, Kocaelispor karşısında galibiyete taşıyan gollere imza atan Kamanan ve Balili ikilisi, golcü oyuncu Mehmet Yıldız'ın yokluğunu da aratmadı. İkili, ortaya koydukları performansla teknik heyet, yönetim ve taraftarlardan alkış aldı. Kamanan ve Balili'nin attığı gollerin asistini yapan Musa Aydın da galibiyete katkı sağladı.



KAMANAN GÖZ DOLDURUYOR



Sivasspor'un ara transfer döneminde İsrail'in Maccabi Telaviv takımından kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Yannick Kamanan, sergilediği performansla beğeni topluyor.



Sivasspor forması altındaki ilk golünü geçen hafta için Galatasaray ile oynanan kupa maçında atan Kamanan, kupanın ardından ligde de golle tanıştı. Kocaelispor maçında da fileleri havalandırmayı başaran Fransız oyuncu, attığı gol ve sergilediği performansla galibiyette büyük rol oynadı.





KAMANAN'IN 5 MAÇLIK GRAFİĞİ



Galatasaray ile ligin 17. haftasında 24 Ocakta Sivas'ta oynanan ve Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona eren maçın kadrosuna dahil edilmesine rağmen forma şansı bulamayan Kamanan, daha sonra Galatasaray ile yapılan 2 kupa maçı ile ligde Kayserispor ve Kocaelispor ile yapılan 2 lig maçında ilk onbirde şans buldu.



Galatasaray ile oynanan çeyrek final ilk maçında Pini Felix Balili'nin attığı golün asistini yapan Kamanan, çeyrek final rövanş maçında da fileleri havalandırmayı başararak, Sivasspor forması altında ilk golüne imza attı.



Galatasaray'a kupa maçında attığı güzel golün yanı sıra kullandığı penaltı atışını gole çevirerek takımının yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kamanan, Kocaelispor maçında da fileleri havalandırmayı başardı.



BALİLİ LİGDEKİ 5. GOLÜNE İMZA ATTI



Sivasspor'un İsrailli golcüsü Pini Felix Balili ise Kocaelispor filelerini havalandırarak, bu sezon ligdeki 5. golüne imza attı. Ligde daha önce Ankaragücü maçında 2, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında ise 1'er kez gol sevinci yaşayan Balili, Kocaelispor maçını da boş geçmedi.



Ligdeki bu gollerinin yanı sıra Fortis Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçında 2, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında ise 1'er kez fileleri havalandıran Balili, kupada Galatasaray'ı eledikleri rövanş maçında da kullandığı penaltı atışını gole çevirmeyi başarmıştı.

