-KAMALAK: "YEŞİL KARTLARI ATIN ÇÖPE GİTSİN" ŞIRNAK (A.A) - 26.05.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ''Yeşil kartları da atın çöpe gitsin. Herkese iş ve aş vaat ediyoruz'' dedi. Kamalak, Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde, Türk-Kürt herkesin eşit, üstünlüğün ancak takvada olduğunu belirterek, Kürt, Türk, Laz, Çerkez herkesin aynı Rabbın kulları olduğunu söyledi. Şırnak'ta birçok gencin işsiz olduğunu bildiğini, bu sorunu ancak kendi partilerinin çözebileceğini ve partilerinin halkın partisi olduğunu ifade eden Kamalak, şöyle dedi: ''Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Çünkü bizler, sizden ayrı değiliz. İsimlerimiz bile aynı değil mi? Ahmet, Mehmet, Mustafa. Caddelerinize bir bakın. Her taraf tıklım tıklım araba dolu, ama bu arabaların hepsi yabancı. Sizin, alın teriyle borçlanarak hatta damarlarınızdaki kanı harcayarak aldığınız arabalar yabancı. Milli Görüşten başka ağır sanayi, milli sanayi diyen bir parti var mı? Elbette hayır. Semalarınızdan onlarca uçak geçiyor. Semalar bizim, havaalanları bizim, ama uçaklar yabancı. Bu ülkede kendi uçağımızı, tankımızı, gemimizi kendimiz inşa etmeliyiz diyen başka bir partiye rastladınız mı? Sizleri biliyorum, birçok haksızlığa uğradınız, ama emin olun sizlerin uğradığı haksızlık kadar, belki çok daha fazla, biz de haksızlığa uğradık. Size vermiş olduğumuz sözlerden asla taviz vermedik. Sizleri kandırmadık. Can kardeşlerimizsiniz. Ayrılık, gayrılık yok bizde.'' Kamalak, partilerinin diğer partilerden farklı olarak batıyı değil, yüzünü doğuya çevirdiğini ve batıdan alacakları hiçbir şeyin olmadığını ifade ederek, diğer partilerin işbirlikçi ve batı hayranı olduğunu aktardı. Türkiye'de 15 parti ve bağımsızların seçime gireceğini bildiren Kamalak, şöyle konuştu: ''Gerçekte seçimlere 15 parti değil, 2 parti girecek. Zihniyet bakımından Saadet Partisi ve diğerleri. AK Partili, CHP'li, MHP'li kardeşlerimiz alınmasın, amacım kırmak değil. Onların yolunu aydınlatmaktır. Batılı olmasın, yönünü doğuya çevirsin diyen tek parti Saadet Partisi değil mi? Bu milletin batıdan alacağı hiçbir şey yoktur. Buna karşın, bu milletin tüm dünyaya vereceği çok şey vardır. Değerli kardeşlerim gelin hep birlikte İslam Birliği'ni kuralım. Vicdanlar üzerindeki yasakları kaldıralım. Özgür bir ülke oluşturalım. Gençliğimizin yolunu açalım. Üniversite harçlarını kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Herkesi sağlık sigortasına kavuşturacağız. Yeşil kartları da atın çöpe gitsin. Herkese iş ve aş vaat ediyoruz. Çünkü biz, tüketim ekonomisinden yatırım ve üretim ekonomisine geçmek için geliyoruz. 40 yıldır bunun hazırlığını yapıyoruz. Eğitim sistemini baştan sona değiştireceğiz. İmam hatiplerin orta kısımları tekrar açılacak, Yüksek İslam Enstitüleri yeniden açılacaktır. Kuran Kursları üzerindeki yasaklar kalkacak.''