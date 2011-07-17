-KAMALAK YENİDEN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 17.07.2011 - Saadet Partisinin 4. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa Mustafa Kamalak yeniden seçildi. Saadet Partisinin 4. Olağan Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarını tamamladı. Kongrede, 610 delege oy kullandı. Kongrede tek aday olan Genel Başkan Mustafa Kamalak, delegelerin 597'sinin oyunu alarak yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. Kongrede, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçildi. GİK üyeleri arasında merhum Necmettin Erbakan'ın çocukları Elif ve Fatih Erbakan da bulunuyor.