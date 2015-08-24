Kamalak: Şehidin ağabeyini 'hain' ilan eden haindir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Şırnak’ta şehit düşen Yüzbaşı Ali Alkan için Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümete tepkisini dile getiren şehidin ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan’a 'hain' diyenlerin 'hain' olduğunu söyledi. Kamalak, “Sadece şehit ailelerinde değil herkeste bir endişe, bir tepki var. Kim hain ilan etmiş, hain ilan eden haindir. Ben bunu net olarak söyleyeyim. Bir şehidin ağabeyini 'hain' ilan eden 'hain'dir. Böyle şey mi olur?” dedi.

CİHAN'da yer alan habere göre, Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen SP genel başkanı Mustafa Kamalak, gündemi değerlendirdi. Kamalak, şehit kardeşinin töreninde hükümete tepki gösterdikten sonra yine hükümete yakın medya ve sosyal medya hesapları tarafından hain ilan edilen Jandarma Yarbay Mehmet Alkan’a sahip çıktı. Toplumda sadece ailelerde değil herkeste bir endişe ve bir tepki olduğunu anlatan Kamalak, “Kim hain ilan etmiş? Hain ilan eden haindir. Ben bunu net olarak söyleyeyim. Bir şehidin ağabeyini hain ilan eden haindir. Böyle şey mi olur? Bir insanın bir ailenin ölüsü değil kedisi kaybolsa onun peşine düşer. Burada bir yüzbaşı, bir vatan evladı hayatını kaybetmiş, abisi feryat ediyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama ülkeyi kavuruyor.” diye konuştu.

'Suç gafil yöneticileridir'

"Suç gafil yöneticilerindir" diyen Kamalak şöyle devam etti: “Öbür taraftan şunu da ifade edeyim, terörist deniyor, şu deniyor bu deniyor. Doğrusu bizim ciğerimizi yakıyor. Değerli arkadaşlarım bu terörist denilen gençler gökten mi yağdı, yerden mi bitti, dışarıdan ithal mi ettik? Bu milletin fakir fukaranın alın terinden toplanmış vergilerle okumuş okullarda ve yine bu milletin vergileriyle maaşı ödenen öğretmenlerimiz tarafından ve yine aziz milletimizin parasıyla bastırılmış olan kitaplarla yetiştirilmiş gençlerdir. Yani bizim okullarda yetişti, yanlış eğitim. Ben defalarca hem de yüksek sesle haykırdım. Ey milli eğitim, ey devlet, sizin milli eğitim dediğiniz ancak ve ancak Milli Piyango kadar millidir dedim. Yanlış eğitimin ürünüdür bunlar. Yanlış politikanın sonuçlarıdır. Şu an İslam âlemi imamesi dağılmış tespih taneleri gibi sağa sola savrulmuştur. Nerede yanlış yaptık diye yöneticilerin düşünmesi lazım. Birbirlerimizi suçlayarak hele hele hain ilan ederek bir yere varamayız.”