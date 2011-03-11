-KAMALAK İTTİFAKTA SAADET'İ ADRES GÖSTERDİ ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 12 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesinde, MHP ile ittifak görüşmeleri yapıldığı iddiasına ilişkin, ''Bana böyle bir teklif gelmedi. Bizim olmazsa olmaz şartlarımız belli. Bizim temel şartımız Saadet Partisi çatısı altında seçimlere gitmektir'' dedi. Kamalak, kendisine böyle bir teklifin gelmediğini, geldiği takdirde konuşabileceklerini söyledi. Bu ülkede yaşayan her ferdi kardeş sayan bir ruha sahip olduklarını belirten Kamalak, kardeşler arasında asla gerginlik ve kırgınlık olmasını istemediklerini ifade etti. Kimseye de kırgın olmadıklarını anlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim olmazsa olmaz şartlarımız belli, sürekli söylüyoruz; çatı Saadet Partisi'dir. Böyle bir talebin geldiğini dün duydum. Milli Görüş'ün tek partisi olan Saadet Partisi'ni bırakıp, başka bir partinin çatısı altında seçimlere gidemeyiz. Saadet Partisi sıradan bir parti değil, Milli Görüşün tek partisi ve bu ülke için de tek çaredir. MHP'den böyle bir teklifin geldiğini duydum. Ama nasıl konuşuldu, ne konuşuldu, fazla ilgilenmedim, ayrıntısını da bilmiyorum. Bizim temel şartımız, Saadet Partisi çatısı altında seçimlere gitmektir. Çünkü ittifak da bir amaç beklenecekse çözümde bu zaten. Saadet Partisi şu an iktidarda bulunan partiden çok daha geniş bir teşkilata sahiptir. 81 ilde 957 ilçede 3 kusur bin beldede hemen hemen bütün köylerde Saadet Partisi'nin teşkilatı, temsilcisi vardır.''