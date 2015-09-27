Kamalak: İktidar partisi 13 yıl sonra besmeleyle işe başlıyor, kanaatimce Fatiha daha iyi olur

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu tarafından da yasaklanan seçim şarkısı "Haydi Bismillah"ı eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "İktidar partisi 13 yıl sonra besmele ile işe başlıyor. Kanaatimce Fatiha ile başlasa daha iyi olacak" dedi.

Saadet Partisi'nin 1 Kasım seçimlerinde yarışacak milletvekili adaylarının tanıtımı ve bayramlaşma törenine katılan, kendisi de İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday olan Mustafa Kamalak, 'Başbakan Kamalak' sloganlarıyla kürsüye çıktı. Kürsüden partililere hitap eden Kamalak, AKP 'nin 13 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatarak "Bu kadar yanılan bir ekibe, bu kadar kandırılan bir gruba Türkiye gibi güzide bir ülkeyi yönetmesi konusunda görev verilebilir mi?" diye sordu.

"Ne oldu da biz orada seçim yapamaz hale geldik?"

DHA'nın haberine göre, program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Kamalak, Doğu'da seçim sandıklarının taşınmasına yönelik bir soruya “Demokratik bir ülkede sandık güvenliği son derece önemlidir. Temel ilke de zorlaştırma değil, kolaylaştırmadır. Sandık seçmenin ayağına götürülüyor. Burada seçim yapılamaz diyen hakimlerimize kızıyorlar ama kızmaya hakkımız yok. Onlar orada bir tehlikenin olduğuna işaret ediyor. Burada asıl üzerinde durulması gereken, ne oldu da biz orsada seçim yapamaz hale geldik?" diye konuştu. Ak Parti 'nin Yenikapı'da düzenlediği teröre karşı miting hakkında konuşan Kamalak, "13 yıldır tek başına iktidarda olan bir parti, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı'daki terörü bastırmak yerine İstanbul'da devlet mitingi yapıyor. Eğer terörü tel'in mitingi yapacaksan git bunu Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta yap" şeklinde konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yasak getirdiği AKP'nin "Haydi Bismillah" seçim şarkısı üzerine konuşan Kamalak "İktidar partisi 13 yıl sonra besmele ile işe başlıyor. Kanaatimce Fatiha ile başlasa daha iyi olacak" dedi. Kamalak, bazı kanalların yayın platformlarından çıkartılmasına yönelik uygulamaya "Yanlış hesap Bağdat'tan geri döner. Şimdi Bağdat'a gitmesinden, Türk mahkemesinden geri döner" diye düşünüyorum.