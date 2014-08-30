Kamalak: İktidar içeride kaplan, Almanya'ya karşı sus pus

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Almanya’nın Türkiye’yi dinleme iddiaları için, "İçeride aslan kaplan kesilen iktidar sahipleri maalesef Almanya karşısında sus pus durumda." dedi

SP Genel Başkanı Kamalak, partisinin genel merkezinde parti il başkanlarıyla görüştü. Toplantıda konuşan Kamalak, Almanya’nın Türkiye’yi dinleme iddialarını değerlendirdi. Almanya’nın Türkiye’yi dinlediğinin anlaşıldığını söyleyen Kamalak, "Almanya’dan özür beklenirken Almanya Başbakanı Merkel bir bakıma özrü kabahatinden daha büyük biçimde’ biz sadece Amerika, İngiltere, Fransa gibi dost ülkeleri dinlemeyiz’ şeklinde sayıyor. ‘diğerleri gayet tabi olarak dinlenir’ diyor. Yani en mahrem bilgilerimiz, devlet yapısıyla ilgili istihbaratımız sokağa dökülmüş." Dedi.

Dinleme iddialarıyla ilgili hükümeti eleştiren Kamalak ”İçeride aslan kaplan kesilen iktidar sahipleri maalesef Almanya karşısında sus pus durumda. İktidara sorduğumuzda ‘ne oluyor?’ diye ‘reel politik’ diyorlar. En önemli tepkiyi göstermesi gereken bakanlar ‘Ee ne var bunda herkes birbirini dinler’ diyorlar. Sözlerini hatırlıyorsunuz. Kısacası Almanya Türkiye’yi dost olarak görmediğini en yetkili ağızdan ifade etmiş oluyor. Peki, bizi dost bilmeyen, hatta açıkça düşman ilan eden Almanya’nın Kahramanmaraş’ta, Sütçü İmam’ın diyarında patriot füzelerinin ne işi var. O Sütçü İmam ki işgal döneminde’ Maraş bize mezar olmadan, düşmana gül-i zar olamaz’ diye haykırıyordu. Şuan o Sütçü İmam’ın diyarında bizi düşman ilan eden Almanya’nın patriot füzeleri var. Orada Alman bayrakları var. Alman yetkililer orayı ziyaret etmek istediklerinde Türk bayrakları indirilip Alman bayrakları göndere çekilmiştir. Bir subayımız ‘hayır burası Türkiye’dir, Türk vatanıdır, Alman bayrağının indirilmesi Türk bayrağının çekilmesi lazım’ dediğinde normalde bu subayımızın ödüllendirilmesi gerekirken hakkında soruşturma açılabiliyor. Üzülüyoruz ama netice itibariyle şaşmıyoruz. Çünkü zihinleri, beyinleri batıya ayarlanmış olan bir iktidarın yapacağı başka da bir şey yok diye düşünüyoruz. Çünkü iktidar sahipleri atacakları her adım için, söyleyecekleri her kelam için ‘Amerika, Avrupa, Birleşmiş Milletler ne der düşüncesinden hareket ederek konuşmakta ve icraatta bulunmaktadır." Şeklinde konuştu.

Zalimlerin yanında yer aldılar

Suriyeli misafirlere son zamanlarda artan saldırılarla ilgili konuşan Kamalak, Türkiye’de şuan bulunan Suriyeli sayısının tam olarak bilinmediğini kaydetti. Kamalak, "1 buçuk, 2 milyon olduğu tahmin ediliyor. Yer yer içerde çatışmalar meydana geliyor. Yer yer Suriyeli kardeşlerimizle çatışmaların olduğunu görüyoruz. İçimiz parçalanıyor. İktidar sahiplerine sesleniyoruz ’yaptığınızdan memnun musunuz?’ İtiraf de edemiyorlar. 10 yıllık iktidarın uygulamasına baktığımızda ‘biz mazlumların yanındayız’ dediler. Sürekli zalimlerin yanında yer aldılar." şeklinde konuştu.