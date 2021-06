Kamala Harris hakkında yanlış haber yapması istenen New York Post muhabiri istifa etti; "Son noktamdı"

T24 Dış Haberler

ABD'de tabloid gazete New York Post'tan muhabir Laura Italiano, kendisinden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve göçmenler üzerine doğru olmayan bir haber hazırlaması istendiğini söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, New York Post gazetesinde 23 Nisan'da çıkan "Kam on in" başlıklı haber, Los Angeles'a giden çocuklara "Hoşgeldin" seti kapsamında Kamala Harris'in 2019'da yazdığı bir kitabın verildiğini iddia etti.

Haberde imzası geçen Lauro Italiano, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Doğru olmayan haberi yazmasının istenmesinin son nokta" olduğunu söyledi. Italiano "Bugün New York Post'taki editörlerime istifamı verdim. Kamala Harris haberi, doğru olmayan bir haber, yazmamın istendiği ve benim yeterince güçlü karşı koyamadığım son noktamdı"

Kamala Harris'le ilgili haber daha sonra ABD'de sağ görüşlü Fox News gibi medya kuruluşları tarafından da paylaşıldı. Bir kanalın muhabiri Beyaz Saray basın toplantısı sırasında kitapla ilgili soru yöneltti. Doğru olmadığı ortaya çıkan haber, Güney California'daki bir geçici göçmen tesisinde çekilmiş tek bir fotoğrafa dayanıyordu.