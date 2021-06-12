Kalyon Karapınar 271 MW kurulu güçle Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali oldu

Kalyon Holding’in yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak gerçekleştirdiği Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin birinci fazı tamamlandı. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen yerli panellerle 271 MW kapasiteye ulaşan santral Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali oldu.

Tamamlandığında 1000 MW kapasiteyle, Avrupa’nın en büyük, dünyanınsa en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacak dev yatırımın ilk fazının tamamlanması nedeniyle, 11 Haziran 2021 Cuma günü bir teknik gezi düzenlendi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte üst düzey bürokratlar ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen teknik inceleme gezisinde Santralin Yönetim ve Veri Merkezi olarak inşa edilecek ödüllü SCADA Binasının temeli de atıldı.

Ayda 100 bin panel kurulumu

Ayda 100 bin panel kurulumu yapılan ve 2022 sonunda tam kapasiteyle hizmet vermesi hedeflenen santralde güneşi doğuşundan batışına takip eden ileri teknolojiye sahip paneller kullanılıyor. Bu sayede, yüzde 12 daha fazla elektrik üretimi sağlanabiliyor. Kullanılan panellerin her iki yüzüyle elektrik üretilebilmesi yaklaşık yüzde 15’lik bir elektrik üretimini daha mümkün kılıyor. 5.516 metrekarelik alana kurulan AR-GE Açık Alan Test İstasyonu modüllerin performans ve verimliliklerini test etmek amacıyla hizmet veriyor. Bu istasyonda iki yüzlü ve tek yüzlü hücrelerin enerji üretimindeki etkileri de araştırılıyor. Ayrıca, güneşlenme ve meteorolojik ölçüm istasyonlarıyla Konya bölgesinden ortam sıcaklığı, modül çalışma sıcaklıkları, basınç, nem, yağış, UV ısınma, rüzgar hızı ve yönü gibi veriler toplanarak performans değerleri inceleniyor ve meteorolojik veri tabanı oluşturuluyor. Santralin tam kapasiteyle üretime geçmesiyle Türkiye’nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 oranında artıracak. Yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve 400 milyon dolar civarında döviz çıkışının önüne geçecek.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Ankara’da kurulan fabrikada üretilen güneş panellerinin eş zamanlı olarak Kalyon Karapınar GES’in kurulumunda kullanılmaya başlandığını ve 9 ay gibi kısa bir sürede 271 MW güce ulaşan santralin şimdiden Türkiye’nin en büyüğü olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerjinin ve yerli üretimin Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Kalyoncu, “Bundan sadece 6 yıl önce Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi kurulu gücü 40 Megavattı. Devletimizin konuyu stratejik olarak ele almasıyla bu yatırımlar hayata geçebildi ve bu alanda Türkiye yeni bir sayfa açmış oldu. Fabrikamız üretime başlar başlamaz aynı gün Kalyon Karapınar GES’in kurulumuna da başladık. Toplamda 1 milyar dolar yatırım ile kurulan Kalyon Karapınar GES tam kapasiteye ulaştığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak. Tamamlandığında 1000 Megavat kurulu güce ulaşacak.