Kalsiyum deposu artık maden suyu

Araştırmalara göre, maden suyu sütten daha fazla kalsiyum sağladığından kemik sağlığı için maden suyu öneriliyor



İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Uluslararası Tıbbi Klimatoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle, son araştırmaların, yüksek düzeylerde kalsiyum ve magnezyum içeren maden sularının, yaşamsal vücut fonksiyonlarını olumlu yönde desteklediğini gösterdiğini söyledi. Prof. Karagülle, kadınlarda kemik sağlığı için süt yerine maden suyu tüketilmesini önerirken, hipertansiyonda önerilmeyen maden sularının artık güvenle tüketilebileceğini söyledi.



“Menopoz sonrası dönemde kadınlara kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi ve kalsiyum içeren suda eriyen ilaçlar yaygın olarak önerilir. Süt ve süt ürünleri yüksek kalori içermeleri yüzünden özellikle kilo sorunları olan kadınlarca pek tercih edilmez. Son yıllarda yapılan çalışmalar ise maden sularının önemli bir kalsiyum desteği olduğunu gösterdi. Maden sularının süt kadar hatta biraz daha fazla yararlı kalsiyum desteği sağladığı ortaya çıktı” diyen Prof. Karagülle, şöyle devam etti:“Özelikle sodyum, kalsiyum veya magnezyum bikarbonatlı maden sularını günde 0.7-1 litre kadar düzenli içen kişilerde kalp ve damar işlevlerinin desteklendiği yönünde artık güçlü kanıtlar bulunuyor.



Yakın zamanda yayımlanan bir çalışmada da sodyumdan zengin ve yüksek düzeyde bikarbonat içeren şişelenmiş maden sularının insanda hipertansiyonu gerilettiği yönünde sonuçlar ortaya kondu. Yeni çalışmalar eski bilgilerin aksine hipertansiyonu düşürücü etki gösterebileceğini kanıtladı.”