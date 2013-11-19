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Sağlık

Kalp sağlığınız bakanlığa emanet

Sağlık Bakanlığı, ailesinde kalp hastalığı olan 35 yaş erkek ve kadınlar ile 40 yaş üzeri sağlıklı tüm kadınlar ve erkekleri, hiçbir şikâyetleri olmasa dahi risk taramasından geçirecek

19 Kasım 2013 14:51

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye genelinde yapacağı kalp sağlığı taraması projesi hazırlıklarında sona geldi. 1.5 yıldır projeyle ilgili altyapı çalışması yürüten, bunun için merkezi bir sistem kuran ve aile hekimlerini eğiten kurum, bu çalışmanın ardından ‘tarama’ adımına geçecek. Buna göre ailesinde kalp rahatsızlığı olan ancak kendisi o güne kadar herhangi bir şikâyetle sağlık kurumuna başvurmayan 35 yaşındaki erkek ve kadınlar aile hekimlerince sağlık ocaklarına çağrılacak. Ailesinde kalp rahatsızlığı olmayan, kendisinin de şikâyeti bulunmayan 40 yaş ve üzeri bireyler de taramadan geçirilecek.

 

4 yarı risk grubu

 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, aile hekimleri kişilerin tansiyon, şeker, kolestrol, kan basıncı gibi tetkik sonuçları ile aile öyküsü, yaşı, cinsiyeti, kilo/boy ölçüsü, sigara kullanıp kullanmadığı bilgilerini merkezi risk değerlendirme sistemine girerek hangi risk grubunda bulunduğunu belirleyecek. Yüzde 10, 10-20; 20-30 ve 30 üzeri olmak üzere belirlenen 4 risk grubundan hangisinde olduğuna göre uygun tedavi verilecek.  Risk grubuna göre kişilere acilen sigarayı bırakmaları, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri, zayıflamaları gibi tavsiyelerde bulunulacak; gerek görülenlere ise ilaç tedavisi verilecek. Risk görülen kişiler gözetimi altında tutulacak. Risk derecesi 30’un üzerinde olanlar kalp doktoruna yönlendirilecek.

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