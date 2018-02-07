Kalp krizinden ölen uzman çavuş toprağa verildi

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- DİYARBAKIR\'da görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Bülent Baykan (47), memleketi Trabzon\'un Beşikdüzü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır\'ın Eğil ilçesi Sarıcak Jandarma Karakolu\'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bülent Baykan, dün spor yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Baykan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baykan\'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Bülent Baykan için memleketi Trabzon\'un Beşikdüzü ilçesinde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Baykan\'ın cenazesi ilçenin Aksaklı Mahallesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



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