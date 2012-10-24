Kalp krizinden ölen askere tazminat ödenecek mi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Dilekçe Komisyonu’na, vatani görevi sırasında kalp krizinden ölen oğlunun özlük hakları için Muş’un Bulanık İlçesi’nden acılı bir baba başvurdu. Baba, komisyona, nakdi tazminat ödenmesi ve aylık bağlanmasına yönelik taleplerini dile getirdi. Konuyu enine boyuna inceleyen komisyondan, babaya şimdilik müjdeli haberler çıkmadı. Aylık bağlanması için, istenilen belgeler tamamlanarak SGK’ya gönderilecek. Kurum başkanlığı, talebi karara bağlayacak. Ancak, kalp krizinin nakdi tazminat ödenme gerekçesi olmadığını bildirdi.

'TSK şehadet belgesi verdi'

A.S. adlı baba Bulanık ilçesinden yazdığı dilekçesinde, oğlunun sabah sporu yaparken kalp krizi geçirerek öldüğünün bildirildiğini söyledi ve “Oğlumun bu şekilde ölmesi Allah’ın takdiridir. Ancak, oğlum vatani görevini yaparken şehit olmuştur. Görevinin başında kalp krizi geçirmiş olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kendisine şehadet belgesi bahşedilmiş. Şehitlik mertebesine girmiştir” dedi.

Şehitlik yasasından yararlanıyorsa?

Şehit sayılan oğlunun ilgili yasalara göre, özlük haklarından yararlanacağı anlamına geldiğine dikkat çeken baba, “Ancak, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen oğlum ile ilgili olarak tarafıma herhangi bir tazminat veya şehit oğlum için bir aylık bağlanması şeklinde bir hak verilmemiştir. Bu hakların bugüne kadar neden ve hangi sebeplerle verilmediğine bir anlam verememekteyim. Şehit oğlum Şehitlik Yasası gereğince tüm özlük haklarına sahip ise bu özlük hakları ya da kendisinin ailesine verilmesi gereken bir tazminat ve bir aylık bağlanması şartı var ise, bu şartlardan yararlanmak için bir vatandaş olarak başvurmaktayım.”

SGK aylık bağlanmasına karar verecek

Dilekçeyi, işleme koyan, konuyu enine boyuna inceleyen komisyon, Milli Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgilerle babanın dilekçesini karara bağladı. Komisyon, “Askerlik hizmeti sırasında görevin ve etkisi ile meydana gelen olaylar nedeniyle vefat eden personelin kanuni varislerine 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca aylık bağlandığı, piyade er N.S’den dolayı aylık bağlanabilmesi işlemlerine esas olmak üzere, “Sağlık Kurulu raporunun aslını, mal bildirim, muhtaçlık ve kimlik araştırma’ belgelerinin doğrudan SGK Başkanlığı’na gönderilmesi halinde talebin ilgili kurumca değerlendirilerek sonucu hakkında tarafına bilgi verileceği” görüşünü bildirdi.

'Nakdi tazminat ödenmesi mümkün değil'

Nakdi tazminatla ilgili ‘mümkün değil’ yanıtı çıktı. Komisyon, “Anılan şahsın ölüm olayının, iç güvenlik, asayişin korunması ve kaçakçılığı men takip ve tahkike yönelik bir görevin sebep ve tesiriyle meydana gelmemesi nedeniyle 2330 sayılı kanun kapsamında nakdi tazminat ödenmesinin mümkün olmadığı."