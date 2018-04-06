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Kalp krizinden ölen hâkim için tören düzenlendi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da dün kalp kirizi sonucu hayatını kaybeden 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Abuzer Kara'nın (56) cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı

06 Nisan 2018 19:51

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da dün kalp kirizi sonucu hayatını kaybeden 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Abuzer Kara\'nın (56) cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya\'ya uğurlandı.
Ordu 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi, evli ve 2 çocuk babası Abuzer Kara, dün kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hâkim Abuzer Kara için bugün Ordu Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi. Kara\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu adliye önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, adliye çalışanları, avukatlar ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Kara\'nın cenazesi uçakla memleketi Malatya\'ya gönderildi.

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