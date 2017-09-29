Kalp krizinden ölen asteğmen, Nazilli'de toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- VAN\'ın Gürpınar İlçesi\'nde kalp krizinden ölen Asteğmen 26 yaşındaki Emin Acun, memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde gözyaşları arasında törenle toprağa verildi.

Görevli olduğu Van\'ın Gürpınar İlçesi\'nde dün kalp krizinden yaşamını yitiren Asteğmen Emin Acun\'un cenazesi, Nazilli\'ye getirilerek Devlet Hastanesi morguna kondu. Bugün morgdan alınan Acun\'un cenazesi, tören kıtası eşliğinde Yeni Mahallede bulunan baba evinin önüne getirildi. Burada dua edilip helallik alınırken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Asteğmen Emin Acun\'un cenazesi, daha sonra Yeni Bahar camisine getirildi. İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cemaatten de helallik alındı. Ardından Asteğmen Emin Acun, Eğriboyun Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamlığı\'na vekalet eden Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem ve Abdurrahman Öz, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, 11\'inci Komando Piyade Tugayı Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Garnizon Komutanı Yüzbaşı Samet Demet, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Asteğmen Emin Acun\'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Acun\'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan babası Ertan Acun, annesi Yasemin Acun ile kardeşi Ekrem Acun ve akrabaları, cenaze öncesi ve sonrası uzun süre taziyeleri kabul etti.



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