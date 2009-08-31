Kalp krizi tarihe mi karışıyor?

Kalp'te devrim yaratacak bir ilaç geliyor. Geliştirme aşamasında olan ilacın kalp krizi riskini yüzde 80 azaltacağı iddia ediliyor.



Britanya'da Londra Üniversitesi'ndeki görevli bilim adamlarının üzerinde çalıştıkları söz konusu hap tam altı özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu 'çoklu hap', Aspirin, üç farklı tansiyon hapı, kolesterol düşürücü ve folik asit tableti yerine geçiyor. Hapın fikir babaları, Prof. Nicholas Wald ve Prof. Malcolm Law'a göre 'çoklu hap' kalp krizi riskini de yüzde 80 oranında azaltıyor.

Uzmanlara göre bu ilaç, maliyetinin düşük ve kullanımının da kolay olması nedeniyle tıp dünyasında devrim yaratacak nitelikte.

