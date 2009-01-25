Kalp krizi riski hesaplanabilir

Amasya Tabip Odası tarafından düzenlenen seminere katılmak üzere Amasya'ya gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tunçkale, doktorlara kalp hastalıklarının önüne geçmek için daha önceden yapılacak müdahaleleri anlattı.Tabip Odası Başkanı Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu, Amasya ve ilçelerinde görev yapan uzman doktorlar ve aile hekimlerinin yanı sıra sağlık çalışanlarının katıldığı seminerde, Türkiye'de ölümlerin ilk sırasında yer alan kalp hastalıklarından korunmanın yollarını ve erken teşhis ile yapılacak tedavi sürecine değinen Prof. Dr. Tunçkale, "Hekim bir takım ölçümlerle kişinin kalp krizi ve felç geçirme riskini hesaplayabiliyor. Daha da önemlisi bir takım ilaçlarla bu riski azaltabiliyoruz, yani kişilerin ömrünü uzatabiliyoruz. Kalp krizi veya felç geçirme risklerini ortadan kaldırabiliyoruz" diye konuştu.Kalp hastalıklarının önlenmesi ve bu hastalığın tedavisi için bazı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tunçkale, "Mutlaka sigarının bırakılması gerekiyor, düzenli egzersiz yapılması ve mutlaka meyve sebze yenilmesi, mutlaka tansiyon ilaçlarının her gün düzenli alınması gerekiyor. Belli yaşın üzerindeki insanların mutlaka kan sulandırıcı olarak bebe aspirini kullanması, bazı insanların mutlaka statin denilen kolesterol düşürücü ilaçlarını almaları gerekiyor. Bunların hepsi bir arada kalp krizi riskini düşürüyor" şeklinde konuştu.