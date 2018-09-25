Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı

Türkücü Mustafa Topaloğlu'nun, bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Topaloğlu'nun şu an yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre; Mustafa Topaloğlu, bu sabah saat 05.30 sularında kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hemen Kadıköy’deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki türkücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisi aktarıldı.