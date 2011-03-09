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KALP KRİZİ GEÇİREN MUHTAR VE EŞİ ÖLDÜ DEVELİ (A.A)

09 Mart 2011 14:29

-KALP KRİZİ GEÇİREN MUHTAR VE EŞİ ÖLDÜ DEVELİ (A.A) - 09.03.2011 - Kayseri'nin Develi ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren muhtarın kullandığı kamyonetin devrilmesi sonucu muhtarın eşi öldü, muhtar ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan muhtar, kaldırıldığı hastanede geçirdiği ikinci kriz sonucu öldü. Saraycık Köyü Muhtarı Süleyman Nehir (71), 38 TD 999 plakalı kamyoneti ile Develi-Saimbeyli yolunun 40. kilometresindeki Zamantı Irmağı üzerindeki köprüden geçerken fenalaştı.  Buna rağmen yola devam eden Nehir'in kullandığı kamyonet, bir süre sonra yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman Nehir, araçtaki eşi Fadime Nehir (63), Ramazan Demir ve Mehmet Ayaz, ambulansla Bakırdağ Sağlık Ocağına kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Fadime Nehir kurtarılamadı. Süleyman Nehir Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Ayaz Develi Devlet Hastanesine, Ramazan Erdem ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ancak Süleyman Nehir, hastanede geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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